La nueva urbanización de chalés en el Arbeyal que va a complicar el tráfico en la zona... según denuncia el PSOE

La conversión del suelo que ocuparan las naves de Villalobos en una urbanización de viviendas unifamiliares junto a la rotonda de la playa del Arbeyal incorporará tres puntos de acceso desde la avenida de Eduardo Castro a las seis parcelas en las que se distribuirá la nueva área residencial. Y es precisamente ese detalle el que motivó las quejas del edil socialista Tino Vaquero en la comisión de Urbanismo donde el equipo de gobierno dio cuenta de la tramitación del estudio de detalle de esa operación.

«No tiene sentido que para seis viviendas de una misma urbanización haya tres entradas», explicó Vaquero entendiendo que eso dificultará la circulación en Eduardo Castro justo en un punto próximo la rotonda. De hecho, Vaquero explicó que fueron los propios técnicos del servicio de Urbanismo los que emitieron un informe en febrero del año pasado indicando que lo mejor es que el acceso a todas las parcelas fuera por el vial interior que se va a habilitar. Sin embargo en la propuesta aprobada ese vial solo dar servicio a cuatro parce las y las otras dos tienen su propio acceso desde Eduardo Castro.

«Han aprobado algo en contra de lo que el propio servicio técnico estaba proponiendo y dando viabilidad a una actuación que va a perjudicar el tráfico en Eduardo Castro y en la rotonda del Arbeyal», concretó Vaquero. Desde el PSOE se está valorando aprovechar el proceso de información pública que ahora se abre para presentar alegaciones a esta operación . «No es la primera vez que los responsables políticos de Urbanismo no hacen las cosas como deberían y esto hace que nos salten todas las alarmas», concretó el edil recordando otros expedientes de actuaciones en El Bibio o Contrueces.