Un rescate en altamar y un armador de Cabo Verde ya fallecido: la historia del pesquero hundido en el puerto gijonés de El Musel tras dos años de abandono

El «Galaico Segundo», el pesquero de madera abandonado en El Musel y que se hundió hacia las seis y media de la mañana del día de Reyes, cambió de armador en marzo del año pasado, después de que su anterior propietario, de Galicia, lo vendiese a otro armador de Cabo Verde, que posteriormente falleció por un tumor. La situación en la que se encontraba el barco impedía que pudiera volver a echarse a la mar por cuestiones de seguridad.

El pesquero había sido remolcado a El Musel por la Salvamar Rigel tras una petición de socorro por una vía de agua cuando se encontraba cerca de Lastres, el 2 de marzo de 2023. Salvamento Marítimo detectó que el motivo era la rotura de una tubería de la sala de máquinas. Los 5 tripulantes fueron evacuados por una lancha de Vigilancia Aduanera que se encontraba cerca.

El armador del barco en aquel momento asegura que su intención había sido reparar el barco, pero que era imposible, por su tamaño, sacarlo a tierra en El Musel al no poder elevarlo el travel-lift que hay en el Puerto. Tampoco le autorizaron a llevarlo a Astilleros Ría de Avilés. Las reparaciones que hizo en el Puerto no resultaron suficientes. Asegura que pagó el rescate de Salvamento Marítimo y que no dejó deudas en el Puerto e incluso siguió pagando el achique del barco dos meses más tras la venta al armador de Cabo Verde «que quería llevarse el barco», afirma, señalando que incluso estuvo en Gijón. El acta notarial de la compraventa la envió a las autoridades gijonesas «y a partir de entonces dejaron de llamarme», señala.

"Iba a llevarlo a un astillero gallego"

El barco había sido remolcado a Gijón por la Salvamar Rigel el 2 de marzo de 2023 tras haber solicitado ayuda por una vía de agua. El motivo fue rotura de una tubería en la sala de máquinas, según pudo comprobar Salvamento Marítimo y la inspección del casco que se hizo posteriormente en el Puerto permitió comprobar que no había ningún daño en el mismo. El pesquero hundido, 21 metros de eslora por 7 de manga, construido en 1991 y con base en Santoña (Cantabria). Cuando pidió auxilio, el barco navegaba desde Cantabria hacia Galicia porque "iba a llevarlo a un astillero gallego", señala su propietario de entonces.

El hundimiento el día de Reyes del barco de 21 metros de eslora por casi 7 de manga, obligó a activar el protocolo anticontaminación en el puerto de El Musel, con la colocación de barreras de protección y materiales absorbentes en el agua. La Autoridad Portuaria ya había procedido con antelación a encargar la retirada de aceites y combustibles de sus depósitos. El barco, en un estado de deterioro considerable, ya había sufrido previamente hundimientos parciales. El barco será llevado a desguace.