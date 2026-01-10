Buscan a dos jóvenes por robar a punta de navaja a un menor en Gijón

Nuevo episodio violento con jóvenes en la ciudad. En esta ocasión, en el barrio gijonés de La Calzada. La Policía busca a dos jóvenes que en la tarde del viernes robaron a punta de navaja a un menor de edad en el entorno del complejo deportivo de La Calzada. El afectado, confirman fuentes municipales, resultó ileso.

El incidente ocurrió pasadas las ocho de la tarde. Dos jóvenes, de entre 20 y 25 años, según la descripción de la víctima, abordaron al menor de edad y le pidieron dinero. Le exhibieron una navaja para intimidarle y así apoderarse de alrededor de 50 euros que el afectado llevaba encima.

Los jóvenes huyeron con el botín antes de la llegada de agentes de la Policía Local, que los buscaron por la zona, pero sin poder localizarles. Los policías, añaden las mismas fuentes, se hicieron cargo de la tutela del menor hasta localizar a sus padres que, según las primeras informaciones, mostraron su intención de denunciar lo ocurrido.