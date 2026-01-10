Gijón explora una nueva compra de terrenos en Naval al margen de Pymar

Vuelven las negociaciones por Naval Azul. El gobierno local trata de hacerse con otro trozo de los viejos astilleros y ampliar así su condición de propietario mayoritario del ámbito. Según han confirmado fuentes municipales, se acaba de tramitar el encargo de una tasación de "tres pequeños inmuebles" en lo que supone el primer paso administrativo de cara a una posible operación que, sin embargo, lleva ya un tiempo en negociaciones entre los actuales dueños del espacio y el propio Ayuntamiento, existiendo por ahora una aparente voluntad por ambas partes de llevar a buen término el traspaso de la propiedad. Las mismas fuentes aclaran que este trozo de terreno, ubicado a la altura número 36 de Mariano Pola, es hoy propiedad privada, con varias empresas involucradas y ajenas a Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar), el conocido dueño del grueso de los algo más de 20.000 metros cuadrados restantes del ámbito y que el Ayuntamiento sigue interesado en adquirir.

Por ahora, el Ayuntamiento considera más bien estar "explorando" la posibilidad de una nueva compra, y de hecho esta tasación surge para poder poner negro sobre blanco qué supondría esa operación para las arcas municipales y si resulta viable acometerla. Desde el gobierno local sí ven en cualquier caso "con buenos ojos" la idea de hacerse con más terreno en el ámbito de Naval Azul y, de acuerdo a las primeras conversaciones con los propietarios, parece existir también por la otra parte la "voluntad de vender". La superficie que se encuentra ahora en negociaciones es, eso sí, muy pequeña; ocupa pocas decenas de metros cuadrados, pero está próxima a los terrenos ya adquiridos al Puerto en el margen más próximo al Acuario. En cualquier caso, todo el ámbito de Naval Azul, como ya es sabido, es de gran interés para el Consistorio.

El encargo de la tasación oficial ya se ha tramitado mediante un contrato menor y se ha adjudicado a una empresa especializada. Se busca así contar con el mismo marco que vincula las compras del entorno de Naval: que el Ayuntamiento adquiera los espacios con el lógico acuerdo del vendedor pero siempre al precio exacto de una tasación vigente. Con la compra de los terrenos del Puerto –que es lo que permitió acondicionar provisionalmente parte del entorno como un paseo público a finales del año pasado– se hizo así, logrando en su día como única excepción el acuerdo de desagregar el tramo de la franja marítima, que como no iba a tener uso productivo sí se podía ceder gratuitamente. Fue ese un pacto que al final enfrentó a Puerto y Ayuntamiento en una polémica por lo demás ya superada. La tasación del suelo de Pymar, por su parte, deja este tramo del ámbito con una valoración económica de dos millones, sin que por ahora se haya logrado un acuerdo firme al respecto entre las partes. El Ayuntamiento, al ser ya dueño de en torno al 60 por ciento del ámbito de Naval, puede operar como dueño mayoritario, de ahí que ya haya impulsado la redacción del plan especial, y Pymar puede elegir entre vender su parte de los terrenos como ya hizo el Puerto o incorporarse como socio minoritario al proyecto de reconvertir los viejos astilleros en un parque empresarial vinculado a la economía azul.

Las conversaciones en marcha y la tasación pendiente de resultado de este rincón ajeno a Pymar impide por ahora dar una fecha aproximada de los pasos que quedan por delante. Fuentes consultadas apuntan a que al menos uno de los propietarios de este pequeño terreno es Duro Felguera, y otras señalan que a esta altura del ámbito esta empresa tuvo en su día unas oficinas. El aspecto actual de este entorno, apenas visible desde la calle por el muro en Mariano Pola, apunta a un estado de ruina bastante evidente.

La ampliación del paseo público hasta el Acuario, antes del verano

Mientras la redacción del plan especial de Naval Azul avanza y el Ayuntamiento gestiona la posibilidad de hacerse con nuevos terrenos del ámbito, la otra tarea pendiente, está ya más concretada y conocida, es la adecuación de los alrededor de 8.000 metros cuadrados pendientes de adecuación. Ya había anunciado el gobierno su intención de urbanizar también este tramo, situado en el margen más próximo al Acuario. Las estimaciones apuntan ahora a que los trabajos comenzarán a tramitarse en unas semanas y con la esperanza de que la ampliación del paseo, que con esta actuación quedará prácticamente conectado con Poniente como un corredor peatonal, pueda ser una realidad antes del verano. Como ya se ha explicado, esta otra adecuación provisional permitirá también sumar un tercer acceso a este paseo en El Natahoyo, que actualmente tiene habilitadas sus entradas por las calles Palafox y por Travesía del Mar. Sumar otra entrada por el lateral del Acuario es sencillo porque supone derribar un portón que ya es municipal. La idea que ya explicó hace unas semanas el gobierno local, por lo demás, es que la adecuación nueva imite a la ya realizada y con el único cambio de no abordar por ahora la pasarela que en su día se pretendía colocar sobre la dársena para conectar ambos espacios. El motivo es que se ha decidido que esta actuación, que sería relativamente costosa, pueda incorporarse como un elemento definitivo del ámbito de Naval Azul, y por lo tanto su ubicación exacta deberá recogerse en la redacción del plan especial en curso. Sí se mantendrán en el futuro, se espera, los bancos de granito pendientes de colocar en el tramo del paseo que ya está abierto al público, un detalle que rematará una reforma que, aunque provisional, ha permitido ganar 30.000 metros cuadrados de espacios públicos en El Natahoyo, de ellos 20.500 en zonas verdes y otros 8.500 en itinerarios peatonales.