Imasa monta en El Musel cuatro carros para baterías de coque de Tata Steel

Los muelles de La Osa del puerto de El Musel están sirviendo a la ingeniería asturiana Imasa para realizar el montaje de carros de carga de carbón en baterías de coque, que está fabricando para una siderurgia integral holandesa del grupo de capital indio Tata Steel. El contrato inicial, de tres de esos equipos, ha sido ampliado por la compañía siderúrgica con un cuarto y está prevista la opción de que pueda encargar un quinto.

El embarque. / LNE

Imasa tiene amplia experiencia en la fabricación de estos equipos. Fue una de las empresas que participó en la construcción de las nuevas factorías de coque de ArcelorMittal en Veriña, también hizo equipos para la coquería de Industrias Doy, y a lo largo de los años también construyó carros de carga de baterías para otras factorías. Entre otras ocasiones, ya usó la explanada de La Osa para fabricar en 2008 el carro para las baterías de coque de la factoría de Marsella de ArcelorMittal y, en 2022, para la fabricación de otro carro para la planta siderúrgica de ArcelorMittal en Tubarão (Brasil).

Los cuatro que ahora está construyendo para la factoría de Tata Steel en IJmuiden (Holanda) son un contrato de 22 millones de euros para la empresa asturiana, cifra que se elevaría en otros 5,5 millones en el caso de que Tata Steel le encargue el quinto carro. Este proyecto arrancó en 2023 con la fase de ingeniería y el encargo del suministro de las distintas piezas a talleres de Asturias y también a otros del País Vasco y Zaragoza. Algunas piezas específicas se importan de talleres de China.

El primero de los cuatro equipos que ya tiene en cartera se montó a lo largo del año pasado y se despachó hacia Holanda, cargándolo en la bodega del buque "EEMS Traveller" el 2 diciembre. Ahora la ingeniería asturiana ha iniciado la construcción, en paralelo, del segundo y tercero de los equipos encargados.

Estos carros de carga se utilizan para introducir el carbón en los hornos donde se destila el mineral para producir coque. Para el montaje de los equipos, se instalan carriles provisionales sobre una cimentación, carriles que también sirven para probar que el carro de carga funciona perfectamente antes de enviarlo a su destino. Para poder efectuar las pruebas de los carros, la empresa dispone de una conexión eléctrica de un kilovoltio en la zona portuaria donde los está montando.

Cada uno de estos carros pesa 160 toneladas y tiene unas dimensiones de 18 metros de largo por 10 de ancho y 4 de altura. Al trasladarse montado sobre un bastidor provisional –que se separa de la cimentación–, el peso de lo que se embarca asciende a 165 toneladas.

La ingeniería asturiana está ahora mismo en fase de recibir las piezas para montar el segundo y el tercer cargador de carbón contratados. Las piezas que se importan de China son las ruedas.

La explanada de los muelles de La Osa es uno de los espacios habitualmente destinados por el puerto de El Musel para la carga de proyectos que, cuando se trata de grandes equipos, también se montan en el propio Puerto. Empresas de Asturias y de otras latitudes han utilizado en los últimos años los terrenos de El Musel para este tipo de actividad.