Carlos Arias Cancio, presidente de la asociación vecinal "Alfonso Camín" de La Calzada: "La Calzada ni se va a rendir ni se va a cansar en la lucha contra los camiones"

Diseñador gráfico de profesión, Carlos Arias Cancio (Suiza, 1972), vive y trabaja en La Calzada. El mismo barrio por el que lucha desde 2021 como presidente de la asociación vecinal "Alfonso Camín". Una lucha que desde hace tiempo tiene como reto principal sacar los camiones de Príncipe de Asturias tras el fallido vial de Jove.

¿Vuelta a manifestarse en Cuatro Caminos?

Antes vamos a hacer una asamblea informativa. Queremos oír lo que el barrio nos tiene que decir e informar. Aunque no hay nada que informar. Es tremendo pero nadie de ninguna administración nos ha dicho "estamos trabajando en ello". No estamos viendo absolutamente nada de nada.

Toca volver a salir a la calle, entonces.

Sí, donde siempre, pero con la idea de ir preparando a la gente para bajar a Gijón. Queremos implicar al mayor número posible de vecinos de la ciudad porque esto no es una cosa solo del Oeste aunque sea por aquí por donde pasen los camiones. Esto afecta a todo Gijón y estamos luchando por la dignidad de esta ciudad. Estamos hablando de los accesos a El Musel, un problema de infraestructuras a nivel local y regional. En Gijón hay muchos temas estancados y el movimiento ciudadano tienen que dar un empujón o nada se va a mover.

A sus protestas van políticos de todos los partidos a apoyar.

Y agradecemos la presencia de todo el mundo, pero creo que hay gente con capacidad de hacer más que estar aquí presente. Los vecinos estuvimos durante mucho tiempo dormidos pero ahora estamos en la calle, visibilizando el problema. Algo tienen que hacer las administraciones. Evidentemente es el Ministerio quien decide y el máximo responsable pero el Principado tiene que presionar y el Ayuntamiento también tiene capacidad de presión. Se vio el otro día al aplicar el protocolo (por el protocolo anticontaminación) y prohibir el paso de camiones por Príncipe de Asturias. Yo no concibo que de repente vuele una inversión de más de 300 millones y nadie diga nada.

¿Cuál sería el gesto de buena voluntad que les satisfacería?

Que alguna autoridad se reuniera con nosotros y nos dijeran que se está haciendo. Nosotros pedimos un plan... con su calendario, con sus inversiones. Algo real no esa nebulosa en la que estamos ahora. Antes teníamos el vial de Jove, lo veíamos como algo improbable pero siempre se pensaba que algún día se haría. Nos quitaron eso y no tenemos nada en el horizonte. Ninguna esperanza. Solo seguir aguantando los camiones.

¿Merece la pena convertir Príncipe de Asturias en un bulevar mientras sigan pasando más de mil camiones al día?

La verdadera humanización de Príncipe de Asturias es que los camiones dejen de pasar. Eso lo tenemos muy claro todos. Pero también es evidente el mal estado del suelo. Hay que adecentar eso. Necesitamos que algo se mueva porque, la verdad, la sensación en el barrio es de impotencia. Pero aviso, por si alguien piensa lo contrario, en La Calzada no nos vamos a rendir ni a cansar. Este barrio tiene una larga historia de lucha vecinal que se ha retomado para seguir.

El 2025 se cerró activando por primera vez el nivel 2 por contaminación. ¿Toca reajustar el protocolo por mala calidad del aire?

El protocolo es útil a nivel de visibilizar un problema pero no soluciona absolutamente nada. Es el termómetro que dice que las cosas están mal. Si se quiere luchar contra la polución de verdad lo que hay es insuficiente. Y si no se aplica como se tendría que aplicar, menos. Creo que hace falta revisarlo y creo que ahora, tras haber empezado 2026 con varios incidentes seguidos en Arcelor, tendría que reunirse la mesa de la contaminación y Arcelor tendría que tranquilizar a los vecinos porque, quieras que no, tenemos una cierta inquietud.

¿No se está actuando con rigor ante la contaminación?

Digamos que hay un margen de mejora muy amplio. Hay que tomárselo en serio porque estamos hablando de salud. De la salud de todos los vecinos de Gijón, no solo de los del Oeste; que nadie se piense que por estar más allá de Cuatro Caminos la contaminación no repercute en su salud. Nosotros somos un barrio de origen industrial y nadie mejor que nosotros valora y quiere defender los empleos de origen industrial pero bueno, una industria moderna también es la que mejor garantiza unos empleos de calidad en el futuro.

Ayudaría en algo tener activada la zona de bajas emisiones

Lo peor con la ZBE es la falta de información de cómo nos va a afectar. Que va a entrar en funcionamiento tarde o temprano es un hecho pero nos tienen que preparar. Es algo muy complejo que afecta a mucha gente y hay que explicarlo muy bien. La gente del barrio tiene claro que la contaminación, en su mayoría, es de origen industrial y también ve como un cierto agravio que pongan restricciones a la parte más débil. En La Calzada se usa el coche para trabajar, no se tienen dos o tres coches para ir de paseo los domingos. La zona de bajas emisiones tiene que ir precedida de una labor didáctica desde la administración y acompañada de mejoras en los servicios públicos.

¿Contentos con el proyecto para Flex?

Estamos encantados de que se nos haya atendido a la petición, no solo ya de tirar la nave, sino de construir allí un aparcamiento. Para nosotros lo importante en Flex es el mensaje que manda: cuesta, pero cuando se pelea se obtienen resultados. Es algo que es importante tener presente en la lucha de los camiones.

¿Planes para la asociación vecinal en este 2026 que empieza?

Como asociación estamos creciendo muchísimo y lo que queremos es crear barrio, crear comunidad. A veces se habla de La Calzada desde una visión catastrofista pero la gente de La Calzada está muy orgullosa de su barrio. Ahora mismo hay un cierto borrado de las cosas que distinguen a cada barrio. Nosotros queremos luchar contra ese borrado con publicaciones, visibilizando a personas con trayectoria en la zona... También queremos captar a la gente joven y ayudar a incorporar al barrio a toda esa gente de fuera que estamos recibiendo. Queremos crear espacios seguros donde la gente pueda relacionarse dentro del barrio.