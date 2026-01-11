La compra de la Flex en La Calzada se cerrará en días y se abaratará por el coste del derribo

Una última reunión entre el Ayuntamiento y la propiedad de la finca de la extinta nave de Flex, que se espera celebrar a inicios de la próxima semana, podría dejar cerrada la anunciada operación de compra el terreno, que pasará a manos municipales y se adecuará provisionalmente como un aparcamiento. El área de Infraestructuras trabaja ya en un proyecto de obra que por ahora ratifica las estimaciones de que podrán generarse en La Calzada 150 nuevas plazas de estacionamiento gracias a un solar que, como parte de un ámbito urbanístico de mayor alcance, tendrá que desarrollar su futuro definitivo con un plan especial sin fecha, ya que incluye a más propietarios. La compra del terreno, mientras, supone en sí misma cumplir con una petición de la zona oeste y está virtualmente aprobada, pero pendiente de flecos, principalmente, económicos: la tasación de la finca ha quedado por encima del millón de euros, pero la cifra no está del todo cerrada y sobre la misma habrá que fijar el descuento del derribo de la nave, realizada por el Ayuntamiento de manera subsidiaria y a punto de culminar.

La obra de demolición del entorno, tras años de abandono y quejas vecinales por la insalubridad que estaba provocando en la zona, se adjudicó el pasado mes de mayo por 687.397 euros, impuestos incluidos. Desde entonces el contrato ha sufrido dos modificaciones de ampliación de plazo por cuestiones menores. Inicialmente, la actuación iba a terminarse en octubre, después se demoró hasta diciembre y ese mismo mes se dio de paso a la petición de la empresa para contar con unas semanas más de margen, hasta este mes. Si se mantiene el plazo vigente, entonces, la demolición quedaría concluida este día 19 y con un presupuesto ampliado, quedando la inversión ahora en un total de 818.551 euros, impuestos incluidos. Desde hace ya bastantes semanas, no obstante, el grueso de la demolición está terminada y el entorno luce ya casi por completo despejado.

Afinar ese coste final del derribo, no obstante, sí es relevante para formalizar una operación de compra que la alcaldesa Carmen Moriyón había anunciado el pasado noviembre, que fue cuando se cerró el acuerdo con la dueña del terreno, una entidad bancaria, para traspasar la propiedad. Si se mantiene la idea que se tenía entonces, la adquisición se afrontará con fondos propios, algo que no debería resultar demasiado complejo teniendo en cuenta que, restando el importe del derribo, todo apunta a que el dinero que faltaría por pagar por parte del Consistorio se quedaría en las seis cifras. Por su parte, la inversión de unos 200.000 euros que en noviembre se calculaba que exigiría la urbanización del ámbito como aparcamiento podría quedarse finalmente un poco por encima, aunque el proyecto de obra como tal no está tampoco cerrado.

Fuentes municipales señalan que el descuento del coste del derribo sobre el importe de la compra es una decisión firme y compartida por ambas partes y que el diseño de la obra de adecuación como aparcamiento no se antoja demasiado compleja, por lo que se mantiene la intención de que en el solar se puedan ver al menos máquinas trabajando en este primer trimestre del año. Sumar plazas de estacionamiento en La Calzada, añaden, es una "prioridad" para el gobierno y una decisión que se enmarca en la promesa electoral de compensar la pérdida de espacios para aparcar que implicó la reforma de la ecomanzana.