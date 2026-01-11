El Puerto de Gijón reactiva el puesto fronterizo para el control de mercancías

La Autoridad Portuaria de Gijón acaba de sacar a licitación, y en 168.284,15 euros, con un plazo de ejecución de cuatro meses, la actualización del proyecto constructivo de la instalación fronteriza de control de mercancías en el Puerto de El Musel. La construcción de este nuevo edificio, que agrupará los tres controles de inspección ahora dispersos por las instalaciones portuarias, ya había sido adjudicado en el año 2021, un contrato que no se ejecutó por la subida de los precios de los materiales que elevaron el coste inicialmente previsto.

El futuro edificio, en los muelles de La Osa, agrupará los tres servicios de inspección de frontera que ahora tiene El Musel: el puesto de control fronterizo para control sanitario de productos de origen animal y no animal destinados a la alimentación, próximo al segundo espigón; el puesto de control fronterizo de productos vegetales para el control sanitario y fitosanitario que se importan, destinados o no al consumo humano, y para expedir certificados a los que se exportan (próximo a la terminal de contenedores) y el puesto de control aduanero, para inspecciones aduaneras, también cercano a la terminal de contenedores.

La construcción de este nuevo edificio se comenzó a planificar en 2018. El proyecto constructivo lo entregó la firma Sener Ingeniería y Sistemas en mayo del año 2021. Al mes siguiente, el Puerto gijonés licitó la obra en 2,9 millones de euros más IVA y un plazo de construcción de doce meses. El contrato se adjudicó finalmente en el mes de octubre de 2021 a Obras Generales del Norte (Ogensa) en 2,48 millones de euros (una baja del 14,87%) y ofertando un plazo de ejecución de diez meses. El acta de replanteo se firmó el 3 de diciembre de 2021. Pero la obra no se ejecutó.

El 29 de julio de 2022, el Consejo de Administración del Puerto, previo informe favorable de la Abogacía del Estado, acordó la resolución del contrato de mutuo acuerdo con el contratista debido al extraordinario e imprevisible incremento de los precios de las materias primas y la energía en esos meses. A continuación, el Puerto contrató a Sener la actualización del proyecto constructivo adaptándolo a los nuevos precios, lo que se tradujo en un presupuesto de 4,19 millones de euros más IVA. Casi el doble de lo previsto en el primer proceso de adjudicación.

Lo que ahora licita el Puerto de Gijón es una nueva asistencia técnica para actualizar el proyecto, con los precios adecuados a las condiciones de mercado y garantizando el pleno cumplimiento normativo de la instalación de cara a su legalización y alta en el registro industrial. Para este trabajo se tomará como base el proyecto elaborado por Sener en el año 2021 y su actualización posterior de 2023.