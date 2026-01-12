La Calzada impulsa una gran manifestación hasta el centro de Gijón para exigir los nuevos accesos a El Musel: "Queremos implicar a todos los barrios"

La zona oeste de Gijón volverá a clamar a lo largo de 2026 contra el incesante tráfico de camiones que a diario soporta la avenida Príncipe de Asturias. La comisión de movilizaciones de la Asociación de Vecinos "Alfonso Camín" de La Calzada fijó este lunes el calendario de protestas para este año. Las claves de esa agenda serán expuestas en una asamblea abierta el 20 de enero. Una de las principales manifestaciones, en la que los vecinos llegarán hasta la plaza Mayor, tendrá lugar el 28 de enero.

La comisión de movilizaciones de la entidad vecinal que lidera Carlos Arias se reunió este lunes para determinar un plan que será explicado el próximo martes, 20 de enero. Con esa cita, que se llevará a cabo en el aula polivalente del Ateneo de La Calzada a las 19.00 horas, la asociación dará a conocer todas las manifestaciones previstas para 2026.

Por la izquierda, Marta Suárez, Ana González, Juan Manuel Moreno Cubino, Carlos Arias, Faustino Sabio y Miguel Carrera, este lunes, reunidos en el Ateneo de La Calzada. / Lne

Además, en esa reunión se hará balance de la situación actual de la contaminación en la zona oeste. "Lamentablemente, todavía no hemos tenido ninguna respuesta por parte de las administraciones", expresó Carlos Arias.

Tras la reunión de este lunes, los componentes de la comisión confirmaron que las manifestaciones contra el tráfico pesado que soporta esta avenida continuarán activas durante todo el año. Las protestas semanales que arrancaron en noviembre serán modificadas por unas manifestaciones que se llevarán a cabo cada dos semanas. "Seguirán siendo los miércoles a las 18.30 horas como veníamos haciendo, pero preferimos espaciarlas un poco", puntualizó Arias. Por lo tanto, el 21 de enero, un día después de la asamblea, los vecinos de la zona oeste volverán a manifestarse en Príncipe de Asturias.

Asamblea informativa el día 20 de enero

Una semana después se desarrollará la que los vecinos de La Calzada esperan que sea "una de las grandes protestas" del 2026. Los manifestantes partirán desde La Calzada en una movilización que finalizará en la plaza Mayor. La hora de esa marcha todavía no está confirmada. "Queremos implicar al mayor número posible de todos los barrios de la ciudad. Hay que tener en cuenta que este es un problema que nos afecta a todos los que vivimos en Gijón y es una buena oportunidad para visibilizarlo", aseveró Arias.

Entre los apartados que incluye el plan también aparecen acudir a un Pleno municipal y realizar actividades didácticas en los centros educativos de la zona oeste sobre el tráfico pesado en Príncipe de Asturias y la contaminación.

Por otro lado, los vecinos de La Calzada ya han recibido respuesta por parte de la Asociación de Empresarios del Transporte, Logística, Aparcamientos y Actividades afines del Principado de Asturias (Asetra), a la carta que les enviaron a finales de 2025 para explicarles que no están en su contra y proponiéndoles "un diálogo constructivo".

Desde Asetra agradecen a la asociación "Alfonso Camín" el tono "respetuoso" y la "aclaración de que sus reivindicaciones no van dirigidas contra el sector del transporte". Además, aceptan "su invitación al diálogo constructivo" y remarcan que "nos tienen a su disposición para hacer frente común ante las instituciones, que son las verdaderas responsables de esta parálisis".

Respuesta de Asetra por carta

"Asetra comparte plenamente su reivindicación, sabiendo que es una problemática que venimos denunciando desde hace 20 años", señalan, haciendo hincapié en "las pérdidas de tiempo, mayores costes y riesgos de seguridad que conlleva para los profesionales la falta de accesos adecuados a El Musel".

Por último, recuerdan que en Asetra apoyan la alternativa del vial en Aboño, pero con la condición "innegociable" de que se realice con "las infraestructuras de alta capacidad necesarias". "No aceptaremos una solución precaria que simplemente traslade el atasco a otro lugar", zanjan.