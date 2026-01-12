Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El "MSC Joy" ya está en Gijón: El Musel estrena la primera ruta transoceánica directa de su historia

El buque, que cubre itinerario con Canadá, llegó a las 5.00 horas de este lunes y tiene programada su salida para las 8.00 horas del martes con destino Bilbao

El portacontenedores &quot;MSC Joy&quot;, esta mañana, atracado en El Musel.

El portacontenedores "MSC Joy", esta mañana, atracado en El Musel. / Ángel González / LNE

Oriol López

Tras semanas de espera y un primer intento fallido a finales de año, la primera línea transoceánica de la historia de El Musel ya es una realidad en el muelle gijonés. El "MSC Joy", el buque encargado de inaugurar esta segunda rotación de la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC) en la que une Canadá con Europa, hizo su entrada en la dársena a las 5.00 horas de este lunes procedente de Vigo, adelantándose ligeramente a las previsiones iniciales que apuntaban al martes. El inicio de esta línea estaba previsto originalmente para el pasado 27 de diciembre con el "MSC Yang R", pero la cancelación de aquella escala retrasó el hito hasta el 12 de enero.

La presencia del "MSC Joy" en la terminal de contenedores supone el estreno en Gijón de la denominada "Canadá Express", la primera conexión directa y sin transbordos que une Gijón con el otro lado del Atlántico. Según la planificación prevista, el buque realizará las labores de carga y descarga durante toda la jornada de hoy y permanecerá atracado hasta mañana martes, cuando está prevista su salida a las 8.00 horas con destino al puerto de Bilbao.

La puesta en marcha de esta ruta no solo es simbólica por ser la primera de carácter transoceánico, sino que responde a una necesidad logística de las empresas asturianas. La línea aportan barcos con una capacidad entre un 15 y un 25 por ciento superior a los de la antigua línea "Norte", que operaba la misma MSC.

Este incremento de espacio es vital para sectores estratégicos de la región como el siderúrgico, el agroalimentario y el de materias primas como el zinc, que venían sufriendo problemas de saturación. Hasta ahora, era frecuente que algunos contenedores se quedaran en tierra por falta de hueco en los barcos que enlazaban con Amberes. Con el "MSC Joy" y sus buques hermanos esa limitación de capacidad desaparece.

Aunque el nombre de la ruta destaca el destino canadiense, con escalas en Montreal y Halifax, el abanico de posibilidades comerciales es mucho más amplio. La llegada a los muelles de Montreal permite una conexión por ferrocarril que sitúa la mercancía en el corazón de Estados Unidos, facilitando el acceso a Chicago y a todo el Medio Oeste.

La escala en Amberes (Bélgica), segundo puerto más importante de Europa, se consolida como la gran puerta de salida para las exportaciones asturianas hacia China, el resto de Asia y Oriente Medio. Asimismo, la inclusión del puerto británico de Felixstowe supone un avance competitivo para el sector exterior asturiano, al ofrecer una alternativa marítima directa frente al tradicional transporte por carretera hacia el Reino Unido. Finalmente, el diseño de la línea mantiene el enlace con el puerto de Sines (Portugal), el principal centro de transbordo de MSC para las rutas que conectan con Sudamérica y África.

