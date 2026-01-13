El Acuario de Gijón alcanza un nuevo récord de visitantes: "Es un reconocimiento al trabajo constante"

Nuevo récord de visitantes del Bioparc Acuario de Gijón. Un total de 208.348 personas visitaron el equipamiento a lo largo de 2025. Con esta cifra supera los 200.000 visitantes por segundo año consecutivo y se consolida como el espacio de pago más visitado de Asturias. "Es un reconocimiento al trabajo constante de nuestro equipo y al interés creciente de la ciudadanía por la naturaleza y el medio marino", expresa Alejandro Beneit, el director del Bioparc Acuario de Gijón.

Desde el Acuario resaltan que el departamento de Educación ha sido un "motor clave" del éxito obtenido el año pasado. Pese a la huelga del mes de mayo, el equipamiento recibió a más de 18.000 escolares en 2025.

Visitas guiadas gratuitas

Además, en el ámbito profesional, el Acuario se felicita por haberse consolidado como "espacio de referencia para eventos corporativos". En 2025, el Acuario acogió más de 40 eventos de empresa, que reunieron a casi 2.000 personas. Por otro lado, el Acuario destaca que en 2025 se registraron 15.384 visitas con el pase "Anual B!", el carné de socio del Acuario. Este año, por el 20.º aniversario del Acuario, los titulares de este pase podrán realizar visitas guiadas gratuitas, al igual que los poseedores de la tarjeta ciudadana.