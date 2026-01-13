La asociación vecinal San Juan Bautista de Tremañes se enfrenta a una importante asamblea: esta es la situación

La asociación vecinal San Juan Bautista de Tremañes celebrará el 8 de febrero una asamblea general ordinaria de vital importancia. Uno de los principales puntos tiene que ver con la renovación de la junta directiva, comandada desde hace más de 15 años por su presidente, Constantino Alas, dispuesto a seguir en el cargo. El periodo para la presentación de candidaturas ya ha terminado sin que nadie haya dado un paso al frente. "No vamos a abandonar a la asociación", resalta Alas.

Durante la asamblea se abordará esa renovación de la directiva. Si los socios dan el visto bueno, Constantino Alas continuará en la presidencia del colectivo. Otra opción podría ser una junta gestora. En el encuentro, además, se hablará de las cuentas de 2025 y del calendario de actividades de este 2026.