La asociación vecinal San Juan Bautista de Tremañes se enfrenta a una importante asamblea: esta es la situación
Constantino Alas se muestra dispuesto a seguir en la presidencia tras el cierre del plazo de presentación de candidaturas, saldado sin ninguna propuesta: "No vamos a abandonar"
S. G.
La asociación vecinal San Juan Bautista de Tremañes celebrará el 8 de febrero una asamblea general ordinaria de vital importancia. Uno de los principales puntos tiene que ver con la renovación de la junta directiva, comandada desde hace más de 15 años por su presidente, Constantino Alas, dispuesto a seguir en el cargo. El periodo para la presentación de candidaturas ya ha terminado sin que nadie haya dado un paso al frente. "No vamos a abandonar a la asociación", resalta Alas.
Durante la asamblea se abordará esa renovación de la directiva. Si los socios dan el visto bueno, Constantino Alas continuará en la presidencia del colectivo. Otra opción podría ser una junta gestora. En el encuentro, además, se hablará de las cuentas de 2025 y del calendario de actividades de este 2026.
- Muere atragantado un hombre en un bar de Gijón
- Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
- El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
- Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en pleno centro de Gijón
- Un joven se fuga de un centro de menores de Asturias y aparece en Gijón con un gran machete
- La imparable demanda en Gijón para convertir bajos comerciales en viviendas: se multiplicó por seis en dos años
- El fallecido en Gijón por un atragantamiento fue auxiliado sin éxito en el momento: 'Intentaron socorrerlo, pero no se pudo
- Cáritas dejará de gestionar los contenedores de ropa tras una década