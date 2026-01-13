"Es un hito": el Puerto de Gijón celebra el estreno de la primera ruta transoceánica de su historia

Tras semanas de espera y un primer intento fallido a finales de año, la primera línea transoceánica de la historia de El Musel ya es una realidad en el muelle gijonés. El "MSC Joy", el buque encargado de inaugurar esta segunda rotación de la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC) en la que une Canadá con Europa, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, hizo su entrada en la dársena a las 5.00 horas de este lunes procedente de Vigo, adelantándose ligeramente a las previsiones iniciales que apuntaban que la nave tocara tierra en Asturias el martes, día 13. Para la Autoridad Portuaria de Gijón (APG), que se consagre esta nueva conexión supone "un hito" para el muelle, que a partir de ahora tendrá comunicación sin escalas con el continente americano previo paso por otras potentes ciudades europeas en al ámbito mercantil

La presencia del "MSC Joy" en la terminal de contenedores supone el estreno en Gijón de la ruta denominada "Canadá Express", cuyo inicio estaba previsto originalmente para el pasado 27 de diciembre con la llegada del "MSC Yang R", pero la cancelación de aquella escala retrasó la fecha en el calendario hasta el 12 de enero.

Según la planificación prevista, en el portacontenedores se realizaron durante la jornada de ayer las correspondientes labores de carga y descarga durante 27 horas de trabajo, ya que, al cierre de esta edición, la hoja de ruta del transatlántico marcaba que permaneciese atracado hasta las 8.00 horas de hoy, martes, momento en el que estaba prevista su salida con destino al puerto de Bilbao.

"Beneficiarse de una mejora en los tiempos de tránsito"

La puesta en marcha de este itinerario no solo es simbólica por ser la primera de carácter transoceánico, sino que responde a una necesidad logística de las empresas y cargadores asturianos, que "podrán beneficiarse de una mejora en los tiempos de tránsito" hacia los destinos en el país norteamericano, que son Montreal y Halifax, al evitar los transbordos en sucesivas paradas, incide el Puerto.

En términos logísticos la línea también presenta grandes ventajas. La compañía aporta barcos al itinerario que cuentan con una capacidad entre un 15 y un 25 por ciento superior a los de la antigua línea "Norte", que operaba la misma MSC, una naviera que desde la APG elevan a "la mejor a nivel mundial".

Este incremento de espacio es vital para sectores estratégicos de la región como el siderúrgico, el agroalimentario y el de materias primas como el zinc, que venían sufriendo problemas de saturación. Hasta ahora, era frecuente que algunos contenedores se quedaran en tierra por falta de hueco en los barcos que enlazaban con Amberes. Con el "MSC Joy" y sus buques hermanos esa limitación de capacidad se mitiga.

Abanico de posibilidades comerciales más amplio

Aunque el nombre de la ruta destaca el destino canadiense, el abanico de posibilidades comerciales es mucho más amplio. La llegada a los muelles de Montreal permite una conexión por ferrocarril que sitúa la mercancía en el corazón de Estados Unidos, facilitando el acceso a Chicago y al Medio Oeste.

La escala en Amberes (Bélgica), segundo puerto más importante de Europa, se consolida como la gran puerta de salida para las exportaciones asturianas hacia China, el resto de Asia y Oriente Medio. Asimismo, la inclusión del puerto británico de Felixstowe supone un avance competitivo para el sector exportador asturiano, al ofrecer una alternativa marítima directa frente al tradicional transporte por carretera hacia el Reino Unido.

Finalmente, el diseño de la línea mantiene el enlace con el puerto de Sines (Portugal), el principal centro de transbordo de MSC para las rutas que con Sudamérica y África.