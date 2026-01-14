El ajuste entre el PGO y el plan de usos del Puerto alcanza a seis zonas de costa

Como un documento de "carácter técnico no vinculante" se presenta el estudio elaborado para el Ayuntamiento por la arquitecta urbanista Blanca Barragán que busca adecuar la realidad del Plan General de Ordenación (PGO) a la nueva Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) del Puerto de Gijón, también aprobada en 2019 pero seis meses después del sí definitiva del Pleno gijonés al nuevo planeamiento. Un desfase al que se quiere dar solución para que no haya metros cuadrados en tierra de nadie.

El estudio define una serie de propuestas para asignar una calificación dentro del PGO a los suelos que ya no forman parte de la zona de servicio del Puerto. Son seis subámbitos que se corresponden con los entornos de las calles Alvargonzález, Muelle de Oriente y Rodríguez Sampedro, las playas de Poniente y el Arbeyal, los terrenos entre la antigua concesión de Naval y el Arbeyal, los terrenos junto a la playa del Arbeyal, la avenida Eduardo Castro y parcelas colindantes y los tramos de costa del Cabo Torres.

Se entiende que calificar esos espacios es algo prioritario "ya que la falta de regulación impide su desarrollo y gestión con implicaciones negativas para el Ayuntamiento". Hay que tener en cuenta que desde su aprobación en 2019 la delimitación de espacios de uso portuario ya tuvo varias modificaciones: la desafectación de las plantas subterráneas del aparcamiento de Fomento en 2021, la desafectación en 2022 de los terrenos de las concesiones otorgadas al club Santa Olaya y los astilleros Armón y la parcela de acceso desde Travesía del Mar a lo que ahora es Indra y el paseo de Naval Azul y una modificación en 2023 que fijó el denominado uso mixto –combinación de los usos comercial y auxiliar o complementario–para dotar de cierta flexibilidad a la zona de servicios del puerto.

Teniendo en cuenta todos estos elementos, el estudio detalla una serie de propuestas en los seis territorios afectados. Así, en las calles del entorno de Jardines de la Reina se mantiene su situación como viales y aparcamiento, pero integrados dentro del PGO y con la posibilidad de clasificar como sistema local de espacio libre parte de los terrenos del extremo norte.

No urbanizable de costas

Las playas de Poniente y Arbeyal seguirían como sistemas generales de espacios libres al haber sido excluidas del dominio público portuario en 2019 y se iguala la calificación urbanística de todos los terrenos vinculados a la concesión de Armón, ya que unos ya estaban dentro del PGO y otros no.

Sobre el entorno del Arbeyal se sugiere extender la calificación de sistema local a los terrenos de la concesión del Santa Olaya y mantener como viario la zona de aparcamiento y en el subámbito de la avenida de Eduardo Castro –donde el espacio afectado linda por una parte con suelo no urbanizable de costa y con otro con el plan especial del Parque Arqueológico de la Campa de Torres–la propuesta es calificarlo como suelo no urbanizable de costas. Misma clasificación que se plantea para los tramos del Cabo de Torres analizados en este estudio.