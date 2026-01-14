Gijón diseña su nuevo aparcamiento en La Calzada: coste y fecha de apertura del parking de Flex

El aparcamiento que el Ayuntamiento de Gijón va a hacer en el solar de La Calzada liberado de la nave de Flex costará 265.000 euros y "si nada se complica" entrará en funcionamiento este mismo año. Son datos que el edil de Infraestructuras, el forista Gilberto Villoria, aportó en el Pleno al dar respuesta a una pregunta de la concejala de Vox, Sara Álvarez Rouco, y que enmarcan la tercera acción que el gobierno municipal asumirá en esa finca en respuesta a las peticiones vecinales tras haber derribo la nave y comprometido la compra de ese suelo.

De hecho, y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA hace unos días, la operación de adquisición está a punto de cerrarse a partir de una tasación de la finca de algo más de un millón de euros. Sobre esa cifra toca fijar el descuento por el coste del derribo que pagó el Ayuntamiento de forma subsidiaria y que, tras dos modificaciones, alcanzó los 818.000 euros (impuestos incluidos). Un derribo que está a punto de rematarse.

De negociar la venta se está encargando la concejalía de Urbanismo, liderada por el también forista Jesús Martínez Salvador y que esta misma semana, según se informó al Pleno, se reunió junto a parte de su equipo con la sociedad propietaria del suelo. En paralelo, desde la concejalía de Infraestructuras, los técnicos de Obras Públicas ya trabajan en el diseño de la licitación de la obra de construcción del aparcamiento que irá en ese espacio.

Ediles en el Pleno. / Marcos León

Villoria planteó dos hitos básicos en la actuación de su área: el final de la redacción del proyecto en las próximas semanas y su licitación de "manera inmediata" en cuanto esté formalizada la compra y el espacio sea de titularidad municipal. En cuanto a la financiación, tema sobre el que preguntó de manera directa la edil de Vox, aseguró el concejal de gobierno que "no será ningún obstáculo ya que se encuentra dentro de la previsión diseñada de la mano de la concejalía de Hacienda".

La playa verde del Rinconín

Fue Sara Álvarez Rouco quien también se encargó de preguntar sobre plazos y costes de la adecuación provisional de la playa verde de El Rinconín. En esta ocasión, la respuesta llegó de la mano del edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador. La previsión, concretó, es que "abra al público este mismo verano" a partir de una obra con un coste estimado de 80.000 euros y que asumirán, al igual que el diseño de la actuación, las concejalías de Infraestructuras y de Medio Ambiente. Esta segunda controlada por el popular Rodrigo Pintueles.

Eso sí, la adecuación que se plantea como provisional para abrir el espacio al disfrute ciudadano sin esperar a su ordenación definitiva –igual que ha ocurrido con el paseo de Naval Azul en la costa oeste– sigue las líneas de "Brisa Marina", el proyecto que ganó el concurso de ideas planteado por el Ayuntamiento.

La actuación en la que ya trabajan los técnicos de Obras Públicas y Parques y Jardines supone la implantación de una pradera con el rulado y sembrado del terreno y se sumarán al ámbito, explicó Martínez Salvador, caminos de hormigón , bocas de riego, bancos y una instalación de alumbrado.