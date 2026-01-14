Gijón urge al Principado medidas contra la contaminación y señala a la industria y al Puerto como "focos"

"El Ayuntamiento está actuando donde puede y presionando donde debe y seguiremos manteniendo una actitud proactiva pero el diseño de futuros planes y actuaciones concretas para mejorar la calidad del aire le corresponden al gobierno regional. Nos guste o no, es así". El edil de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, fue así de claro al responder a la edil de Podemos, Olaya Suárez, sobre los problemas de contaminación que sufre la zona Oeste y que llevaron hace unas semanas a declarar el nivel de alarma por primera vez desde que en 2021 se fijó un protocolo específico.

Explicó Pintueles que, "objetivamente" hay un problema de polución en la zona oeste y que caducados los actuales planes "es necesario adoptar nuevas medidas". Para hablar de ello adelantó que tiene una entrevista dentro de unas semanas con el consejero de Movilidad y Medio Ambiente, Alejandro Calvo. Pintueles, que también fijó parte de la responsabilidad en el gobierno estatal, reivindicó el "máximo nivel de exigencia con las actividades industriales y portuarias potencialmente peligrosas. Ese, y no otro debe ser el verdadero foco del debate al hablar de mejorar la calidad del aire".

Ir al Ministerio

Hablando de presión, la promotora de la iniciativa, Olaya Suárez, exigió aumentarla sobre el Ministerio de Transportes de cara a conseguir algún avance sobre los accesos al puerto de El Musel.

"La Alcaldesa nos dijo que había mandado una carta pero tal vez tengamos que hacer una iniciativa conjunta de todos los grupos políticos, una reunión en Madrid, algo... aquí la gente se está muriendo; esto es sobre todo una cuestión de salud", remarcó.