La Plataforma contra la Contaminación impulsa una asamblea para retomar las protestas: estos son el día y el lugar del encuentro

Más de una decena de componentes de la Plataforma contra la Contaminación de Gijón llevaron a cabo ayer la primera reunión del 2026, un año en el que desean "recuperar un mayor grado de actividad".

Para ello, el martes 3 de febrero realizarán una asamblea abierta a cualquier ciudadano en el Ateneo de La Calzada. En esta cita, además de programar las charlas y las movilizaciones de este año, está previsto que haya una charla con profesionales sobre la situación de la contaminación en la ciudad y los parques de baterías.

Uno de los miembros de la entidad que participó en la reunión de este martes fue José Luis Rodríguez Peón, quien subrayó que "es muy importante que no bajemos la voz ante los problemas que estamos sufriendo". "Lo que está pasando es muy grave y es momento de tomarlo en serio. Lo más triste es que no se está mejorando nada, sino que va empeorando. Por lo tanto, debemos advertir de lo que se nos viene encima y luchar para que nos den explicaciones", desarrolló Rodríguez Peón.

En 2026, la Plataforma desarrollará charlas en el Ateneo de La Calzada y también impulsará manifestaciones. Asimismo, apoyan las iniciativas de otras asociaciones vecinales como la de La Calzada, que ya ha confirmado que organizarán protestas cada dos semanas por el tráfico pesado que soporta la avenida Príncipe de Asturias. Además, habrá una gran manifestación el 28 de enero que finalizará en la plaza Mayor.