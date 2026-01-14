Sorpresa en un bar en Gijón: un pato "anida" en su terraza durante horas y acarrea un amplio operativo

Cuando uno se sienta en una terraza en Gijón conviene estar ojo avizor con los problemas que pueden llegar del cielo. Y no solo porque, siendo invierno, la lluvia esté a la orden del día, sino porque tampoco es extraño que alguna gaviota o paloma se lance en picado a por un pincho. Los líos con las aves están más o menos interiorizados en la ciudad, pero siempre hay sorpresas. Y eso es lo que ocurrió la mañana de este miércoles en una terraza de la calle Oriental, en La Calzada. Allí, sobre el toldo del establecimiento hostelero, se posó un pato durante varias horas, para sorpresa de paseantes y clientes.

La escena, que podría parecer anecdótica, fue en realidad la comidilla de la calle Oriental durante la mañana. Tanto es así que tuvo que acudir la Policía para atender el aviso. En un primer momento se alertó de que una oca estaba en la citada terraza. Al final no era una oca, sino, efectivamente, un pato, que permanecía tan tranquilo sobre el toldo, haciendo caso omiso a quien pasaba por delante.

Finalmente, pasadas las dos y media de la tarde, todo quedó resuelto. Tras personarse la Policía, se dio aviso a técnicos de Medio Ambiente para hacerse cargo del animal. Con una red, lograron capturarlo, aunque el pato “vendió caro” su plumaje: echó a volar en varias ocasiones y no fue hasta que una de las técnicas consiguió agarrarlo por una pata cuando pudieron hacerse con él.

Las especulaciones sobre su procedencia estuvieron a la orden del día. Algunos clientes barruntaban que podía tratarse de un ave migratoria; sin embargo, lo que comentaban a pie de calle los técnicos es que quizá se hubiera escapado de alguna vivienda cercana. En cualquier caso, una vez capturado, los técnicos de Medio Ambiente informaron de que lo trasladarían al parque de Isabel la Católica.

La mañana dejó momentos hilarantes, sobre todo por lo que costó atrapar al animal. Hubo incluso algún cliente que bromeó pidiendo que invitaran a algo al pato para que se tranquilizara y dejara de revolotear. Ya se sabe que, como dijo Rafael “El Gallo” cuando le presentaron a Ortega y Gasset… “hay gente pa tó”.