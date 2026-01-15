Este es el nuevo espacio en Gijón al que proponen bautizar con el nombre de Igor Medio en el 20 aniversario de su muerte

Una propuesta para homenajear a un gijonés universal. Eso es lo que ha puesto encima de la mesa la Sociedad Cultural Gijonesa con el legado de Ígor Medio, del que se cumplen este año 20 años de su fallecimiento. La iniciativa plantea que uno de los espacios de nueva creación del futuro Naval Azul lleve el nombre de Ígor Medio Tuya, músico y dibujante gijonés nacido en el barrio de El Natahoyo. Medio, además, fue el autor de las inolvidables tiras de "La familia Castañón, xente llano de Xixón", que publicó en los suplementos de verano de LA NUEVA ESPAÑA entre los años 1997 y 2005 y que fueron donadas recientemente al Muséu del Pueblu d’Asturies.

La Cultural Gijonesa explica en un comunicado que "la localización es idónea por su vinculación con la biografía del artista" y por tratarse de una zona con ámbitos "recién urbanizados y sin viviendas en uso en estos momentos", lo que, según señalan, permitiría rendir homenaje “sin causar molestias e inconvenientes a los vecinos”.

Ígor Medio Tuya (El Natahoyo, Gijón, 1972–Zuya, Álava, 2006) fue un referente de la cultura asturiana contemporánea, con una trayectoria doblemente reconocida en la música y en la ilustración. Integró desde su fundación el grupo Felpeyu, una de las bandas claves del folk asturiano, con proyección nacional e internacional y una extensa producción discográfica. Medio formó parte de la formación desde 1991, con 19 años, hasta su muerte. El artista falleció en un accidente de tráfico el 24 de junio de 2006, cuando viajaba hacia Barcelona para una actuación. En el siniestro también perdió la vida Carlos Redondo, compañero en Felpeyu, y otros componentes del grupo resultaron heridos.

Un barrio marcado en su biografía

El texto que acompaña la propuesta subraya el peso del entorno natal en su formación. Sus padres, Luis Medio y Sonia Tuya, estuvieron vinculados al movimiento vecinal y a la vida asociativa de El Natahoyo desde la Transición, participando —junto a otros integrantes de la Sociedad Cultural Natahoyo— en la creación del “Día de la Cultura” en 1972, una cita popular al aire libre que se mantuvo hasta 1984 y que supuso un impulso en el asociacionismo gijonés. Esa tradición de compromiso social y de pertenencia al barrio, sostienen, formó parte de la educación y del carácter del artista desde la infancia.

El recuerdo y la obra de Ígor Medio han recibido nuevos impulsos en los últimos años. Fue protagonista de la Selmana de les Lletres Asturianes de 2022, un reconocimiento que motivó la publicación de Ígor Medio: Carbón y arena, con colaboraciones que repasan su trayectoria y ponen el acento en su compromiso con la llingua, la cultura popular y su producción musical y gráfica.

Además, su madre, Sonia Tuya, cedió el 30 de octubre de 2025 el archivo del artista —principalmente su obra gráfica— al Muséu del Pueblu d’Asturies, para facilitar su conservación y el acceso a investigadores. A esto se suma la programación periódica del “Ciclo Folk de Cámara Ígor Medio”, que se celebra cada dos años en noviembre en un espacio cultural de referencia como la Casa Natal de Jovellanos.