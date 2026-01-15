Susto en Gijón: vuelca un coche al intentar adelantar a un camión... y un peatón resulta herido

Tremendo susto en La Calzada. Un peatón ha resultado herido tras recibir el impacto de un coche que volcó al intentar adelantar a un camión. Los hechos tuvieron lugar hacia las dos de la tarde en Cuatro Caminos, una zona de altos niveles de tráfico, y provocaron un amplio dispositivo. Acudieron los servicios sanitarios, la Policía Local y los Bomberos. La intervención de estos últimos parecía necesaria para sacar a la conductora del coche, si bien esta salió por sus propios medios.

La mujer trató de adelantar por el carril derecho a un camión que circulaba por el carril central. Por causas que se investigan perdió el control del vehículo, que terminó volcando, con tan mala fortuna que más adelante, en el paso de peatones, había un hombre que fue golpeado. Sin embargo, las heridas sufridas son de leve consideración. La intervención de los Bomberos sí fue requerida para retirar el vehículo de la calzada de la avenida Príncipe de Asturias.