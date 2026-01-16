La Alcaldesa se cansa de esperar por el derribo del puente de Carlos Marx y carga contra el Ministerio

La Alcaldesa de Gijón, la forista Carmen Moriyón, ha vuelto a recurrir al correo para exigir explicaciones al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre sus proyectos pendientes en la ciudad. Si hace unos meses escribió al ministro Óscar Puente –una misiva aún sin respuesta –para saber en qué proyectos estaba trabajando para eliminar el tráfico pesado de La Calzada tras el fallido vial de Jove soterrado, ahora ha escrito a José Antonio Santano, secretario de Estado y presidente de Gijón al Norte, para pedir explicaciones por la misma obra pero también por la demora de la licitación del derribo del puente de Carlos Marx y la firma del nuevo convenio del plan de vías: las dos primeras piezas del nuevo proyecto pactado a partir de la reubicación de la estación intermodal en Moreda.

La hipocresía de una ZBE con camiones

"Es algo que me preocupa. Llevamos a vueltas con esto desde el verano. Las tres administraciones estamos de acuerdo con el proyecto y hay solvencia económica. La obra del puente ya tenía que estar licitada", explicó Moriyón en una entrevista en la cadena Ser donde ironizó con preocupación sobre si la razón de ese silencio ministerial "es el desinterés o que se está decidiendo que ministro viene a tirar el puente tres meses antes de las elecciones". Al plan de vías también le falta un nuevo convenio que anule el firmado en 2019 –ya completamente desfasado en ubicaciones y presupuestos–a partir de un documento que parece atascado en el Ministerio de Hacienda.

Sin noticias del plan de vías ni de la alternativa al vial de Jove a través de unos nuevos accesos al Musel que elimine el paso de camiones, Moriyón afea a Puente que "no pueda dedicar una mañana a venir a Gijón, ni me he metido con él ni le hice ningún desafío tuitero"

Sin salirse de la zona oeste, Moriyón también reflexionó sobre la zona de bajas emisiones de La Calzada aún sin activar. ¿Rebeldía? Pues sí, estoy en rebeldía. Vamos a hacerla como creemos que hay que hacerla y a nuestro ritmo Mientras no se saquen los camions de allí hablar de zona de bajas emisiones es una hiprocresía", explicó la Alcaldesa que volvi a refrendar el compromiso municipal de tener una ZBE sin multas mientras no se solvente el problema del tráfico pesado.