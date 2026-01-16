Nuevo récord de Lonja Gijón: por primera vez rula más kilos de pescado que Avilés

El 2025 fue un año pletórico de actividad en Lonja Gijón. Además de batir su récord histórico de facturación –algo que ya había conseguido en agosto, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA– en la cancha gijonesa se rularon el año pasado más kilos de pescado y marisco que en la de Avilés. Es la primera vez en su historia que Lonja Gijón-Musel supera en actividad a la rula avilesina. El total de pescado y marisco subastado en la cancha de El Musel en 2025 alcanzó los 12.256.639,79 kilos, un 10,16% más que los 11.126.184,82 kilos de la de Avilés.

El sorpasso no se ha producido en facturación. La suma de todas las subastas en Gijón alcanzaron los 31.881.624,29 euros frente a los 41.365.848,96 de las de Avilés. En el año que acaba de terminar, la facturación de la lonja gijonesa creció en 10,21 millones de euros respecto a 2024, lo que supone un incremento del 47,14%. Pero no sólo supero en esa magnitud la facturación de 2024, sino que en 2025 también superó la del mejor año en facturación que hasta entonces había tenido, con los 27,74 millones de euros que alcanzó en 2021, rulando 14,90 millones de kilos de pescado y marisco ese año.

El resultado económico de las subastas en Gijón en 2021 se debió fundamentalmente a la excepcional costera del bocarte, ya que aquel año se rularon 7,43 millones de kilos de anchoa por 15,40 millones de euros. La cantidad de kilos rulados en El Musel en 2021, récord histórico, no se volvieron a alcanzar, pese a lo que Lonja Gijón volvió aquel año a quedar por detrás de la rula avilesina en el total de kilos subastados. Esa ha venido siendo la tónica habitual hasta 2025, tanto en los años mejores como en los no tan buenos para la pesca.

Triunfo del bocarte

La especie de la que más kilos se subastaron en Gijón el año pasado es el bocarte, con la segunda mejor costera de la historia para la lonja cuyo principal accionista es la Autoridad Portuaria de Gijón. En 2025 se rularon 5.028.856,30 kilos de bocarte que reportaron el 41,83% de los ingresos por subastas al sumar esas ventas los 13,33 millones de euros, a un precio medio de 2,65 euros el kilo. No sólo hubo más bocarte este año en Gijón que en 2024, sino que los pescadores también obtuvieron más réditos por sus capturas, con un incremento del 14,28% en el precio medio, que en 2024 había sido de 1,96 euros por kilo, un año en el que se subastaron 4,19 millones de kilos.

De xarda se rularon 2.648.539,50 kilos a un precio medio de 2,24 euros el kilo. Esas ventas de xarda sumaron 5,93 millones de euros, un 18,61% de la facturación por subastas de la rula gijonesa. Al igual que con el bocarte, el año pasado hubo más xarda y se pagó mejor; 876.000 kilos más que en 2024 cuando el precio medio fue de 1,51 euros.

Aunque con menos kilos subastados, otra especie superó a la xarda en aportación económica para la lonja de El Musel. Se trata del bonito del norte, con 1.437.973,50 kilos a un precio medio de 4,44 euros el kilo. Unas ventas que totalizaron 6,38 millones de euros, el 20,03% de la facturación por subastas . La costera del bonito se saldó el año pasado en Gijón con 185.000 kilos más descargados, un 14,79% más. El precio medio fue inferior este año a los 4,57 euros de 2024.

En volumen también fueron importantes las descargas de chicharro, con 1.196.930,30 kilos. A un precio medio de 1,30 euros el kilo, las ventas de esta especie alcanzaron los 1,55 millones de euros, un 4,87% del total de Lonja Gijón en términos económicos. Un resultado superior a los apenas 144.430 kilos que se rularon en Gijón en 2024 a un precio medio de 1,45 euros. Lo que explica que Lonja Gijón no sobrepasara en facturación a Nueva Rula de Avilés el año pasado pese a haber subastado más pesca, tiene que ver en gran medida conque en Avilés se concentran la mayor parte de las descargas de merluza y pescadilla, especie de alto valor económico, cuyas subastas en Avilés totalizaron 14,20 millones de euros en 2025 mientras que en Gijón no alcanzaron el medio millón.