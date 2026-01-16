La pesca subastada en Lonja Gijón en 2025 es casi la mitad de la rulada en toda Asturias, resalta el Puerto

Los 12.256.639,79 kilos de pescado y marisco que se subastaron en Lonja Gijón Musel en 2025 representan casi la mitad de lo rulado en todas las lonjas asturianas, en concreto el 49,46%, según resaltó este viernes la Autoridad Portuaria de Gijón, principal accionista de la rula gijonesa y que controla su gestión. El año pasado ha sido histórico para Lonja Gijón, que superó por primera vez en su historia a la de Avilés en el total de kilos rulados, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Además, los ingresos también registraron la mejor cifra de su historia: el total de las subastas sumaron 31,88 millones de euros.

Asturias cuenta con 18 lonjas. La inmensa mayoría de las subastas se concentran en las dos grandes, que son las de Gijón y Avilés. Otros puertos pesqueros en los que se rula son Bustio, Candás, Luanco, Cudillero, Figueras, Luarca, Puerto de Vega, Lastres, Llanes, Ribadesella, Ortiguera y Oviñana.

En 2025 en el conjunto de las lonjas asturianas se rularon 24,78 millones de kilos de pescado y marisco, de los que en Gijón se vendieron los casi 12,26 millones citados y en Avilés algo menos de 11,13 millones. Las otras 16 lonjas sumaron, en conjunto 1,4 millones de kilos.

Desde la Autoridad Portuaria de Gijón se resaltó que los 12,26 millones de kilos rulados en 2025 "convierte al Musel en el puerto del Principado de Asturias en el que más pescado se ha desembarcado durante el año pasado".

El Puerto detalla la evolución del peso de la rula gijonesa en el conjunto de Asturias: en 2022 en Lonja Gijón se subastó el 33,3% de la pesca rulada en toda Asturias; en 2023 el porcentaje subió al 38,1%; pasó al 45,4% en 2024 y en 2025 alcanzó el 49,46%.

Servicio prestado

La Autoridad Portuaria de Gijón resalta que los más de cinco millones de kilos de bocarte rulados el año pasado, un 20% más que en 2024, aportaron un valor económico de 13,33 millones de euros. También asegura que "este incremento guarda relación en buena medida con la consideración del Puerto de Gijón como referente para las conserveras de todo el Cantábrico, que acuden a pujar a su lonja debido a la calidad de la anchoa que allí se desembarca".

Otras especies especialmente relevantes para la actividad de la lonja gijonesa fueron el bonito, con 1,44 millones de kilos rulados en 2025 por un total de 6,38 millones de euros; la xarda, con 2,65 millones de kilos por 5,92 millones de euros y el chicharro con 1,97 millones de kilos por un total de 1,55 millones de euros.

Un pesquero llegando al Muelle de Rendiello, en El Musel, para subastar sus capturas en Lonja Gijón. / Ángel González

Para la Autoridad Portuaria, “Lonja Gijón se ha consolidado como un lugar de referencia en el Cantábrico, tanto por su privilegiada situación como por el servicio prestado a barcos y a clientes; con el fin de mejorar el servicio prestado, a lo largo del 2026 se van a ejecutar importantes inversiones que nos permitan seguir avanzando en esta línea”.