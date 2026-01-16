La Universidad Popular de Gijón recupera su actividad en este edificio de la zona oeste: así es su oferta de cursos para febrero

Un total de 137 cursos y talleres con 1.882 plazas que suman 5.771 horas de formación. Así es la oferta de la Universidad Popular de Gijón para el mes de febrero, en el que 17 de las propuestas son novedosas. La concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, destacó en la presentación del programa "la calidad de los contenidos". Por su parte, el director de la Fundación Municipal de Cultura, Aitor Martínez Valdajos, hizo hincapié en que el nivel de ocupación de los 297 cursos y talleres de la Universidad Popular en 2025 fue del 98,76%.

La oferta formativa de la Universidad Popular en febrero se desarrollará en 13 centros de la ciudad. Uno de ellos es la casa mariñana de El Lauredal, un edificio cuyas obras fueron culminadas a finales de noviembre y al que ahora regresará el taller de cerámica. "Es una gran noticia. Estamos muy contentos de poder recuperar la actividad en ese espacio que también nos permite hacer algunas actividades al aire libre", indicó Liliana Fernández-Peña, jefa del departamento de la Universidad Popular.

Los otros centros serán el Antiguo Instituto, la Escuela de Comercio, los Centros Municipales Integrados de El Llano, La Arena, El Coto, Pumarín-Gijón Sur y La Calzada, el Muséu del Pueblu d'Asturies, el Jardín Botánico, el Centro Penitenciario de Asturias, el colegio García Lorca y las aulas de música del antiguo colegio Manuel Medina.

Las áreas temáticas

Las áreas temáticas que se abordarán en los cursos son muy variadas, ya que hay ofertas sobre arte, artesanía, ciencia, naturaleza, dibujo y pintura, fotografía, vídeo y cine, gastronomía, informatica, internet y móviles, lenguas y literatura, artes aplicadas, psicología y salud, música, teatro y danza. De los 137 cursos y talleres, 17 de ellos son novedosos. Algunos de esos 17 llevan por título "Moda con historia: vistiendo feminismo", "Viaje a la ópera con Charles Burney", "Dulces y postres de cinco continentes" y "Clarín en cuento y alma". "Esto indica la capacidad de renovación del departamento de Universidad Popular", ensalzó Martínez Valdajos. Los plazos para matricularse van del 20 de enero al 6 de febrero.

Además de los cursos y talleres, habrá actividades complementarias como el concierto de fin de curso de las aulas pop-rock, exposiciones de pintura, dibujo, cerámica y grabado, muestras de teatro y monólogos humorísticos, visitas a museos, salidas fotográficas y salidas a la naturaleza, entre otras.

Por otra parte, la quinta edición del programa "Los fogones de la UP" se llevará a cabo a través de siete sesiones temáticas que acogerá el Centro Municipal Integrado de El Llano entre el 30 de enero y el 9 de mayo. En total, "Los fogones de la UP" tendrán 28 horas de formación y 84 plazas.