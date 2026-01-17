El mensaje del PP ante los retrasos del plan de vías: "Si el Ministro no viene a Gijón, los gijoneses tendremos que ir a Madrid"

El PP lo tiene claro. Gijón no puede «tolerar» que el Ministerio de Transportes mantenga paralizados todos los proyectos del plan de vías vinculados al arranque de la estación intermodal de Moreda. «Debemos dar un paso más como sociedad cohesionada en torno a los incumplimientos de Óscar Puente y de su jefe, Pedro Sánchez. Si el ministerio ni está ni se le espera, y sus responsables no tienen ni la más mínima decencia de contestar a las inquietudes que se les expresan, no debemos dejarles más espacio para que sigan faltando al respeto a los gijoneses. Si Óscar Puente no quiere venir a Gijón a dar explicaciones, los gijoneses tendremos que ir a pedírselas a Madrid», es el mensaje que hoy mismo lanzaba el presidente del PP, Andrés Ruiz.

Un mensaje que llega después de que la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, enviara una segunda carta al Ministerio –esta vez al Secretario de Estado José Antonio Santano tras la falta de respuesta de la que envió en noviembre al Ministro– para exigir noticias sobre la estación intermodal y el derribo del viaducto de Carlos Marx pero también sobre el proyecto de vial al Musel tras el fallido vial de Jove soterrado.

«Hasta cuándo tendremos los gijoneses que soportar una estación provisional que los socialistas han convertido en perpetua. No vemos ningún interés por parte del Gobierno de España en mirar hacia Gijón y, por ello, seguimos acumulando silencios y desprecios por parte del ministro y de su secretario de Estado. Ni obras de derribo del viaducto de Carlos Marx, ni fechas concretas para la estación intermodal, ni financiación para la integración ferroviaria. Para Gijón, Óscar Puente sólo ofrece la nada más absoluta», sentencia el líder local de los populares. El PP considera un «nuevo desprecio» a Gijón por parte del Ministerio que se haya ampliado la vigencia de la declaración ambiental de la obra de la estación. «Eso solo supone más retrasos», rematan.