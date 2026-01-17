Pedro Roldán, presidente de la Sociedad Cultural Gijonesa: "La figura de Igor Medio genera un amplio consenso"

Pedro Roldán García (Gijón, 1971), presidente de la Sociedad Cultural Gijonesa y representante de Comisiones Obreras en el comité de empresa de Emtusa, muestra su "optimismo" en que el homenaje a Igor Medio en Naval Azul se haga realidad e insta a agilizar plazos en el camino para que la Filmoteca de Asturias aterrice en Gijón. "Somos la ciudad con las condiciones más favorables", ensalza.

Nos parecen la persona y momento idóneos al cumplirse 20 años de su fallecimiento. Su figura genera un amplio consenso en la vida cultural y social de Gijón. Fue clave en la cultura asturiana, por su papel como modernizador de la música tradicional y también como dibujante. Además, creo que en la ciudad tenemos un déficit en dar reconocimientos en espacios urbanos a artistas, especialmente a músicos. Y El Natahoyo es su barrio, donde creció y se desarrolló. Naval Azul es un lugar adecuado. Se está desarrollando un proyecto muy interesante, empezando por la recuperación del paseo. También nos parecía clave evitar conflictos. Son espacios de nueva creación y nadie tiene ahí la dirección. A veces, cuando se cambia una calle de nombre, hay personas afectadas.

¿Hay confianza en que la iniciativa salga adelante?

Hace pocos días la hemos trasladado al Ayuntamiento y de momento no tenemos respuesta oficial, pero sí me consta que lo percibe con buenos ojos. Muchísimas personas y entidades nos han felicitado por la propuesta y la apoyan. Somos muy optimistas, es una figura que no genera ninguna controversia.

¿Y hay también confianza en que la Filmoteca de Asturias se instale en Gijón?

La confianza en Gijón es total. Las cuatro entidades culturales fuimos capaces de colaborar en la propuesta con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento. Gijón tiene las condiciones más favorables para ser sede. La consejera nos ha explicado que se están dando pasos, aunque en mi opinión demasiado lentos. Muy probablemente la sede estaría en la Laboral, si bien no son los tiempos que más me gustarían. Me gustaría que esta legislatura estuviese la Filmoteca funcionando, pero me temo que no será así.

Cultura quiere crear ya el puesto de director.

Sin entrar en cuestiones técnicas u operativas del Principado, sería importante que el proceso de selección fuese por concurso público al que se puedan presentar de forma transparente cualquier persona del mundo audiovisual relacionado con temas de la Filmoteca. Creo que deben ir en paralelo el nombramiento del personal y el funcionamiento. Nos parecería muy bien que hubiese subsedes por todas las ciudades de Asturias si hay recursos para ello.

¿Qué supondrá la conversión de Tabacalera en Centro de Arte?

En Gijón vivimos en permanente "déjà vu" en cuestiones temporales aplazadas o temporales y es importante agilizar los plazos. Nos parece relevante que haya un espacio, que está recogido, como es un salón de actos de unas 400 butacas porque Gijón adolece de ello. Ojalá el proyecto funcione, pero la actividad cultural es fundamentalmente para la ciudad, para desarrollar la vida de las personas que viven y trabajan en nuestra ciudad. El turismo es un elemento positivo, pero no nos gusta que pueda haber concepciones de convertir espacios culturales en espacios turísticos.

Finalmente, las obras de Nicanor Piñole volverán a su museo antes del traslado a Tabacalera.

Creo que los propios albaceas deberían dar una información más completa. Seguramente habrá razones para ello. No entiendo que se prefiera que las obras estén en un almacén antes que una exposición pública en el Palacio de Revillagigedo. Esa opción temporal era mejor que llevarlas a un almacén.

¿En qué punto cultural se encuentra Gijón?

Gijón siempre ha tenido una vida cultural muy activa y hay que aprovechar nuestras fortalezas, como la colaboración entre las entidades y el ámbito público e institucional. Eso da experiencias positivas. Por ejemplo, este fin de semana comenzamos la quinta edición de "Cine Club 60", en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX). En ese sentido, no me agrada que el FICX tenga congelado su presupuesto, que significa menos recursos para el año siguiente y es la joya de la corona de las actividades culturales.

¿Qué momento atraviesa la Sociedad Cultural Gijonesa?

Aparte de presentaciones de libros o debates, también queremos centrarnos en debates de ciudad e implicarnos. E incrementar la colaboración con el resto de entidades sociales y culturales. Estamos en un momento de cambios profundos en el mundo y es más importante que nunca acercar la ciudadanía a esos debates sociales y culturales.

Cambiando de tercio, Emtusa logró en 2025 récord de viajeros y busca consolidarlo con mejoras en plantilla y flota.

En Comisiones Obreras llevábamos un lustro exigiendo un plan de renovación de flota. Estaba quedándose exigua y anticuada. Que haya renovación es positiva. Y hacía falta incrementar el personal y con esta convocatoria se está actualizando. Necesitamos ahora adecuar la política de movilidad del transporte público a los requerimientos actuales. Hay que mejorar las paradas y retranqueos, incrementar los carriles bus donde se pueda de manera racional... También adecuar los horarios en las líneas.

