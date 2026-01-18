La ciudad de Gijón pide elevar la presión sobre el Ministerio para ver avances en el plan de vías y los accesos al Musel: "Hay que dar un paso más"

Partidos políticos y movimiento vecinal parecen tenerlo claro. Si se quieren ver avances en el plan de vías y los accesos al Musel toca aumentar la presión. Ir más allá de la misiva que hace solo unos días enviaba la Alcaldesa, Carmen Moriyón, al ministerio de Transportes, exigiendo explicaciones sobre la situación de ambos proyectos tras meses de silencio. Esta carta iba dirigida al Secretario de Estado, José Antonio Santano. En noviembre había enviado una directa al ministro Óscar Puente, que no ha sido contestada.

Para el PP, socio de Foro en el gobierno gijonés, el "desprecio" del Ministerio y el ministro a Gijón son más que evidentes. "Ni obras de derribo del viaducto de Carlos Marx, ni fechas concretas para la estación intermodal. Para Gijón, Óscar Puente sólo ofrece la nada más absoluta", sentencia el presidente local de los populares. Andrés Ruiz defiende no "dejarles más espacio para que sigan faltando al respeto a los gijoneses. Si Puente no quiere venir a Gijón a dar explicaciones, los gijoneses tendremos que ir a pedírselas a Madrid. Debemos dar un paso más como ciudad".

Un paso más que la oposición municipal entiende le corresponde liderar a la Alcaldesa. "Lo que la Alcaldesa tiene que hacer es ir a defender los intereses de Gijón a Madrid, y no solo viajar a la capital a hacerse la foto de Colón o a aplaudir la propuesta de un vial de Jove en superficie. Después de casi 3 años de mandato, dedicarse a enviar cartas implica, cuanto menos, poca capacidad de trabajo, esfuerzo e interés por sacar adelante cuestiones importantes para nuestro municipio", reivindica el líder del PSOE gijonés, José Ramón "Monchu" García.

Sara Álvarez Rouco, portavoz municipal de Vox también carga contra Moriyón al entender que "da pena el tono del escrito, sorprendente por lo blando y lo lamentablemente débil en relación a la magnitud de los temas pendientes, lo que corresponde es exigencia y denuncia frente a la eterna tomadura de pelo socialista".

"Ante los debe del Ministerio con Gijón solo cabe la unanimidad política y la unidad de acción. En Madrid tienen que entender que el tiempo de las excusas y los desprecios hacia Gijón terminó. Hablamos de décadas de incumplimientos en dos infraestructuras fundamentales. No podemos seguir esperando", reflexiona desde IU su portavoz municipal, Javier Suárez Llana.

Camiones en la avenida Príncipe de Asturias, en La Calzada. / ÁNGEL GONZÁLEZ

Olaya Suárez, portavoz municipal de Podemos, ya animaba en el último Pleno a olvidarse de las cartas y "probar algo distinto, como actuar desde la unidad entre los distintos grupos políticos contra el abandono institucional en infraestructuras. Pues unos días después la idea de la Alcaldesa es mandar otra carta. Un poco más de valentía y determinación para defender los intereses de Gijón".

Mientras, los vecinos de La Calzada retoman la semana que viene las movilizaciones en Cuatro Caminos por los accesos al Musel y la Federación de asociaciones vecinales (FAV), que preside Manuel Cañete, tiene en su agenda una reunión para "proponer acciones de más calado. Por ejemplo, sopesar lo de Mahoma y la montaña. Igual la Alcaldesa, su equipo y el Principado deberían pensar en ello también. No cuesta tanto un AVE a Madrid", explica el presidente vecinal. Cañete reivindica mayor compromiso de los políticos locales porque "no basta con ir a apoyar a los vecinos a Cuatro Caminos cada siete días" pero también que Adrián Barbón y su gobierno "hagan algo más que encogerse de hombros".

Dos historias interminables

No es una. Son dos las historias interminables que Gijón empezó a redactar hace décadas y sobre las que se siguen escribiendo páginas sin que se atisbe la llegada al punto y final. Está la historia del plan de vías que iba a reformular la movilidad y la trama urbana de Gijón alrededor de una estación intermodal y un metrotrén y la historia de aquel vial de Jove soterrado que iba a permitir a los camiones llegar a El Musel sin contaminar el corazón del barrio de La Calzada.

Ni lo uno, ni lo otro. Un silencio que ha llevado a la Alcaldesa, Carmen Moriyón, a pedir por escrito esta misma semana explicaciones al Ministerio de Transportes. Explicaciones que hace unos meses le pidió, sin respuesta, al propio ministro, Óscar Puente.

Por partes. El plan de vías lleva en suspenso desde marzo del año pasado. A finales de aquel mes el Secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano; el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, y la Alcaldesa, Carmen Moriyón, posaban con sus manos entrelazadas tras la reunión del consejo de administración de Gijón al Norte que había dado su aprobación a un primer bloque de obras vinculado la futura intermodal de Moreda.

Una actuación de 53,5 millones cuyo hito más visible era el derribo del viaducto de Carlos Marx para poder rehacer en superficie todo ese ámbito, al tiempo que se ejecutan nuevos colectores en el subsuelo.

Protestas en Cuatro Caminos

Además de obras, el plan de vías necesitaba de un nuevo convenio que anulase el firmado en 2019 cuando la estación todavía iba ante el Museo del Ferrocarril y los costes eran otros. Ni se ha licitado el derribo de Carlos Marx, ni se ha firmado el convenio que, parece ser, lleva tiempo pendiente del visto bueno de Hacienda. Ni hay movimientos que permitan albergar la esperanza de que se pueda hacer a corto plazo. Aquel consejo también sirvió para presentar los bocetos de una nueva reordenación del Solarón después de que Ayuntamiento y Principado pidieran al Ministerio reducir edificabilidad para ganar verde. Se ganó, aunque no todo el que la ciudad esperaba.

De los nuevos accesos al Musel que también llevan décadas en lista de espera el único movimiento tangible es el de los vecinos que se manifiestan en Cuatro Caminos exigiendo que cese el paso de más de mil camiones al día. El vial de Jove es, en versión soterrada o en superficie, pasado desde finales de 2024. Desde entonces se espera que alguien mueva ficha en cuanto a la alternativa por Aboño que se defendió desde el Principado y esa propuesta de, antes de nada, humanizar la avenida de Príncipe de Asturias. n