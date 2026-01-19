La historia de una joven cordobesa que se acaba de mudar a Gijón: "Me quedé helada al enterarme del accidente, cojo ese tren casi siempre"
"Están siendo horas de muchos nervios, es una tragedia tremenda", dice María Porras, de 24 años y recién asentada en La Calzada junto a su pareja, Sergio Gómez
“Me quedé helada al enterarme de la noticia. Nos podría haber tocado a mí, a mi pareja o a alguien de mi entorno perfectamente porque cogemos mucho esa línea”. Son palabras de María Porras, una cordobesa de 24 años que se ha mudado a Gijón hace escasamente unos días junto a su pareja, Sergio Gómez. Ambos acostumbran a utilizar de forma frecuente el tren de la empresa privada Iryo que va de Málaga a Madrid, que fue el que ayer descarriló a la altura de Adamuz, donde invadió la vía contraria por donde se acercaba el tren de Renfe (Alvia). El accidente se produjo sobre las 19.45 de este domingo. Al menos 39 personas han fallecido y más de 150 personas han resultado heridas en esta tragedia ferroviaria.
Para María Porras, natural de Córdoba y ahora vecina del barrio de La Calzada junto al gijonés Sergio Gómez, tanto la pasada noche como este lunes están siendo horas de “mucho nerviosismo”. Su madre es enfermera en la UCI del Hospital Reina Sofía, al que llegaron decenas de heridos tras el trágico accidente. “Ella estaba trabajando cuando ocurrió todo. Prepararon muchas camas porque no sabían cuántas personas iban a llegar al Hospital”, explica Porras, que agrega que “muchos sanitarios a los que no les correspondía trabajar fueron de inmediato para ayudar”.
La joven cordobesa incide en que “esta es la mayor tragedia que recuerdo que haya ocurrido en mi tierra”. “Estoy muy nerviosa y pendiente de las noticias y del teléfono para hablar con mi familia y mis amigos. Por suerte, todos están bien”, afirma Porras, cuya relación con Gómez arrancó hace tres años.
“Desde entonces, hemos cogido casi siempre este tren para ir hasta Madrid desde Córdoba y, después, coger otro para llegar a Asturias. Sobre todo, el año pasado que estuve haciendo un máster en Madrid lo cogía cada dos por tres. Entonces, me he quedado helada al ver que había pasado esto”, desarrolla.
