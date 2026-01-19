El Musel pide un estudio para una intermodal para la autopista del mar que también analizará los usos civiles y militares de las instalaciones ferroviarias y la situación del corredor Gijón-León

El Musel ha dado un nuevo impulso al desarrollo de la intermodalidad en el puerto, mediante el encargo directo a la ingeniería estatal Ineco de la asistencia técnica para elaborar el Plan de Desarrollo Intermodal de la Autoridad Portuaria de Gijón. Entre los objetivos está el determinar y establecer prioridades en las inversiones tanto en terrenos portuarios como fuera de los mismos para potenciar líneas ferroviarias de contenedores, autopistas ferroviarias para transportar semirremolques y convoyes mixtos. El encargo hace mención expresa a analizar una posible terminal ferroviaria en los muelles de La Osa vinculada a la reactivación de la autopista del mar, así como actuaciones en la red del Puerto para poder operar trenes mixtos y las adaptaciones necesarias para su uso tanto civil como militar, algo esto último que puede facilitar el acceso a financiación europea.

Ineco también determinará las actuaciones para potenciar la estación de tren del Puerto en Aboño, dado que El Musel apuesta porque la mayor parte de sus mercancías salgan o entren por el valle de Aboño, tanto por carretera con la mejora de los accesos, como por ferrocarril. Para esto último previsiblemente será necesario incrementar el número de vías en Aboño y la longitud de las existentes. Ineco tendrá en cuenta para sus propuestas el estudio que ya está desarrollando para la Demarcación de Carreteras de Asturias en esa misma zona.

El encargo a Adif incluye que le plantee propuestas de infraestructuras en la zona de influencia del Puerto, aunque esté fuera de su área de competencia, incluyendo sugerencias del modelo de participación de la Autoridad Portuaria en esas inversiones, como pudiera ser mediante una sociedad. Esto ya se a hecho con la conexión ferroviaria con el polígono de Villadangos (León). Ineco también analizará las actuaciones en marcha, previstas o presupuestadas por Adif o la Dirección General del Sector Ferroviario en la zona de influencia de El Musel, tanto las que puedan beneficiar al puerto gijonés como a sus competidores.

El encargo a Ineco, por 114.295 euros más IVA y con un plazo de 11 meses, plantea analizar la situación actual y el potencial futuro tanto de El Musel como de los puertos con los que compite directamente. Además, para las estaciones intermodales que plantee Ineco en su informe se pide que no sólo se tenga en cuenta la carga en los trenes de mercancía transportada por mar, sino también la captación de mercancías con origen o destino en Asturias que ahora utilizan la carretera y que pudieran captarse para el ferrocarril en las estaciones de El Musel, ante la escasez de terminales ferroviarias en la zona.

El estudio de las actuales terminales ferroviarias en la zona de influencia de El Musel y de las proyectadas será un factor que también se pide a Ineco que contemple, dando a la Zalia especial relevancia, al considerarla como una zona complementaria integrada en el complejo ferroportuario. De especial relevancia para las propuestas de actuación serán los surcos disponibles para el transporte de mercancías en la red ferroviaria estatal.

Y para establecer las actuaciones prioritarias se tendrán en cuenta el potencial de crecimiento de la demanda asociada a El Musel; la eliminación de cuellos de botella (el encargo pide expresamente analizar el recorrido Gijón-León, donde los túneles de Villabona y Padrún deberán aumentar su galibo para que puedan pasar trenes cargados con semirremolques); el interés de los operadores privados; el volumen de inversión requerida y la posibilidad de ejecutarla por fases; los beneficios esperados y las fuentes de financiación tanto estatales como fondos europeos incluyendo los destinados a infraestructuras duales civiles y militares. n