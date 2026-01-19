Susto en el Tallerón de Gijón: evacuado un trabajador de 60 años tras sufrir una parada cardiaca
El empleado fue atendido inicialmente por los servicios de Indra
Gijón
Susto por la tarde en el pase de Naval Azul, en Gijón. Un trabajador de 60 años, en concreto, un palista tuvo que ser evacuado sobre las siete de la tarde en ambulancia tras haber sufrido una parada cardiaca. El empleado fue atendido inicialmente por los servicios de Indra y también por empleados, sus propios compañeros, con conocimientos en primeros auxilios.
Según las fuentes consultadas, el empleado fue evacuado en una UVI Móvil. Pese a la gravedad de lo sucedido, estas mismas fuentes indican que se recuperó de la parada cardiaca. Explican dichas fuentes que fue trasladado al Hospital de Cabueñes.
