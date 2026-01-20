La Calzada retoma sus protestas por los camiones en la avenida Príncipe de Asturias, en Gijón: este es el calendario de actos

La Calzada vuelve a calentar motores para retomar sus propuestas por los camiones en la avenida Príncipe de Asturias. La asociación de vecinos «Alfonso Camín» tuvo este martes en el Ateneo una asamblea para dejar claro el calendario de actos de los próximos días. El más inmediato, el miércoles, a la hora de siempre y donde siempre, es decir, a las seis y media en Cuatro Caminos, donde se producirá el séptimo corte de tráfico para visibilizar el problema sufre el barrio «y toda la ciudad». Además, el 28 la protesta se escalará hasta la plaza Mayor y bajará al Ayuntamiento. Lo que de momento no termina de salir es lo de llevar las quejas a Madrid. Algo que ayer se dijo tendría poco impacto si no se cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, ni del Principado.

«Lo que nosotros hablamos y es un tema que se trata también en la Federación de asociaciones de vecinos, es hacer una recogida de firmas. Tenemos que ser realistas y ver qué fuerzas tenemos aquí. Desde luego lo que yo no voy a hacer es blanquear al Ayuntamiento y al Principado llevándolos nosotros a cuestas a Madrid», afirmó sobre esta cuestión el presidente de la asociación de vecinos de La Calzada, Carlos Arias. Y es que el encuentro de ayer en el Ateneo, más que para fijar un calendario de actos, que era algo ya más sabido, tuvo su interés por pulsar por dónde van los ánimos en la zona oeste. Y los ánimos están caldeados.

Arias cargó duramente contra el Ministerio de Transportes por ser la entidad que tiene competencias y, sobre todo, capacidad económica para tejer una alternativa al fallidísimo vial de Jove, pero también responsabilizó al Principado y en menor medida al Ayuntamiento. «Esta es una reivindicación vecinal que lleva tres décadas. No conozco ningún asunto en el país que lleve coleando tanto tiempo», remarcó Arias, en referencia al paso de los camiones y la contaminación en La Calzada.

El enfado era evidente. «En estos meses, en los que hemos hecho seis cortes de tráfico, no hemos tenido ninguna noticia ni del Ministerio, ni del Principado, ni tampoco del Ayuntamiento», expresó el presidente vecinal que, eso sí, vio positivamente, aunque con matices, la presencia de concejales tanto del gobierno local como de la oposición en las protestas de Cuatro Caminos. «Vienen y me parece bien porque ellos tienen más capacidad para hacer cosas que un vecino», afirmó. Pero pidió, en nombre del barrio, que se haga más. Y fue en ese contexto donde salió la carta de la Alcaldesa a Transportes.

Respecto a esa misiva enviada por Carmen Moriyón al secretario de Estado, José Antonio Santano, censurando su silencio por las demoras en el plan de vías (en el derribo del viaducto de Carlos Marx, todavía sin licitar) y en las alternativas de los accesos a El Musel, en la asamblea se reclamaron actos más contundentes a los representantes municipales. «¿No se puede presionar más? ¿No se puede hacer nada más?», se cuestionó Arias. «Desde luego por los vecinos no va a ser. Nosotros no nos vamos a rendir», añadió. También repasó lo que han sido las últimas semanas, citando la activación del nivel dos del protocolo anticontaminación por primera vez en la historia de esta media, a finales de año. «Es fruto de estas movilizaciones. Es un parche, está claro, pero sirve para visibilizar el problema», valoró.

Mesas informativas y una denuncia de la CSI

La reunión sirvió, por tanto, para informar de lo que se va a hacer ahora. Los vecinos están convocados el miércoles a las seis y media de nuevo en Cuatro Caminos. De cara a la manifestación del día 28, que llegará por carretera al Ayuntamiento, habrá una mesa informativa este viernes a las puertas del Ateneo de La Calzada de doce a dos de la tarde. También, el domingo habrá otro punto de información en el rastro. Otro de los días cumbre será el 11 de febrero. En esa jornada, los vecinos leerán un manifiesto en el Pleno municipal. Por otro lado, se habló de que, tras la de hoy, las manifestaciones en Cuatro Caminos pasarán a ser quincenales.

En cuando a futuras medidas, algunos vecinos propusieron hacer cortes de tráfico en la rotonda de acceso a El Musel a una hora en la que se pueda «hacer más daño» al Puerto. Previamente, eso sí, se recalcó que las protestas no son contra la industria, ni contra los transportistas, quienes han dado su apoyo a los concentraciones vecinales, sino que tienen un valor «simbólico». Se baraja también hacer charlas en colegios, que haya un coche con megafonía informando sobre la manifestación y extender los paños naranjas, símbolo de las quejas, por el barrio. Otro vecino explicó que desde la Corriente Sindical de Izquierdas se ha dejado en el registro municipal y en el de la Delegación del Gobierno una denuncia exigiendo que se corrija «la anomalía» de la circulación de camiones con mercancías peligrosas. n