Una "gran cadena de aciertos": así se salvó al trabajador que sufrió un infarto en el Tallerón de Gijón

Una "gran cadena de aciertos" que puede haber sido clave para salvar una vida. Así explican desde Indra cómo se ejecutaron ayer las maniobras que permitieron salvar a un hombre de 60 años, un empleado del Tallerón de Gijón, que sufrió una parada cardiaca cuando se encontraba en su puesto de trabajo.

Desde la multinacional explican que el incidente ocurrió por la tarde. Fue el conductor de un camión el que se percató que algo no iba bien. Una excavadora cerca de su posición tenía "un funcionamiento anómalo". Fue este empleado el que se acercó a ver qué pasaba. Fue entonces cuando vio a su compañero "sin pulso y sin respiración".

Rápidamente, todo se puso en marcha. Este hombre alertó a la enfermera del centro y al 112. El protocolo de emergencia resultaría efectivo. Si inmediata activación, más. La enfermera aplicó "sin demora" un desfibriliador automático. Indra tiene dos de estos aparatos en las instalaciones del Tallerón, en el paseo de Naval Azul.

El uso inmediato de este dispositivo, explican desde la compañía, fue determinante para "revertir la parada cardiaca" y "salvar la vida del trabajador". Desde la compañía se recuerda que, a través de su departamente de Seguridad y Salud, "no solo se ha dotado al centro de desfibriladores, sino que también se ha impartido formación específica sobre su manejo". De esta forma, apostillan "se refuerza la capacidad de respuesta ante emergencias médicas graves".

La víctima sigue hospitalizada en Cabueñes

Indra detalla, por otro lado, que "esta cadena de aciertos" ha sido clave para que el afectado salvara la vida. Todavía en el día de hoy se encuentra en el Hospital de Cabueñes recibiendo atención médica. Hasta allí fue trasladado ayer por la tarde en ambulancia. "Contar con equipos de emergencia bien preparados, medios adecuados y protocolos de actuación eficientes es importante. En este caso han resultado decisivos para salvar una vida".