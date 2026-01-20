Los objetivos del nuevo plan intermodal de El Musel: el puerto busca captar más mercancía tierra adentro

El Plan de Desarrollo Intermodal del puerto de Gijón, que la Autoridad Portuaria ha encargado a Ineco tal y como ayer avanzó LA NUEVA ESPAÑA, tiene entre sus objetivos ampliar el área tierra adentro en el que El Musel puede captar mercancías –lo que en el argot se denomina su hinterland– como una de las fórmulas para incrementar sus tráficos. El encargo a Ineco consiste en determinar y establecer prioridades en las inversiones ferroviarias tanto en terrenos portuarios como fuera de los mismos, para potenciar las líneas de transporte de contenedores por tren, crear autopistas ferroviarias (trenes que transportan semirremolques) y convoyes mixtos.

El encargo hace mención expresa a analizar una terminal ferroviaria en La Osa vinculada a la autopista del mar, las necesidades para poder operar trenes mixtos y las adaptaciones necesarias de la red ferroviaria del Puerto para el uso tanto civil, como militar de la instalación. El Puerto también pide a Ineco fórmulas para potenciar la estación de Aboño, dado que pretende que la mayor parte de las mercancías entren o salgan de El Musel por ese punto, es decir, por Aboño.

La ampliación de la zona de influencia del puerto gijonés mejorando sus conexiones ferroviarias tiene que ver con los menores costos de transporte a determinadas distancias del ferrocarril frente al camión. Pero no sólo la distancia influye en la mayor competitividad del tren frente a la carretera y en la misma viabilidad de articular nuevas conexiones ferroviarias regulares, sino que también afectan otros factores: el volumen de mercancía a transportar, las simetría en los flujos (la rentabilidad del ferrocarril depende de que haya suficiente carga en los retornos, cierta compensación en ambos sentidos) y el tiempo en el que la mercancía debe entregarse.

El encargo a Ineco plantea analizar el estado de las infraestructuras ferroviarias en El Musel, su zona de influencia y puertos competidores, así como las infraestructuras proyectadas, no sólo se ciñe a eso. También se le encarga realizar una estimación de las previsiones de demanda ferroviaria de mercancías descargadas de barcos o que se van a embarcar, así como los posibles tráficos potenciales.

Esta parte del estudio también analizará el nivel de competitividad de El Musel frente a otras radas en función de los orígenes y destinos finales de las mercancías. También tratará de determinar potenciales nuevos tráficos que pudiera captar el Puerto. Por otro lado y dentro de ese mismo encargo, Ineco también hará análisis comparativos de distancias, tiempos y costes entre el tren y el camión para cada origen o destino. También se analizará al operativa actual de los trenes y su gestión en El Musel y en puertos competidores.

En lo que respecta al análisis de la oferta de infraestructuras en el área de influencia del Puerto, el mismo incluirá las instalaciones de las que disponen los puertos del entorno del de Gijón, sus principales operadores y los nuevos desarrollos que tengan previstos. A este último respecto, se prevé estudiar las posibilidades que puedan ofrecer los futuros desarrollos de los puertos para atraer nuevos tráficos así como para la implantación de instalaciones intermodales. El análisis de superficies disponibles, terminales y operadores se centrará en las mercancías susceptibles de utilizar el ferrocarril, excluyéndose por lo tanto las zonas para pasajeros, cruceros, náutica deportiva y pesca.