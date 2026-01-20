El Principado apoya que los clubes del oeste creen su Fundación
La Consejería de Deporte "valora positivamente" el plan de las entidades, que esperan oficializar su vínculo "en septiembre o antes"
Los representantes de los siete clubes deportivos de la zona oeste que quieren oficializarse como Fundación se reunieron ayer en la Laboral con la consejera de Cultura y Deporte, Vanesa Gutiérrez, y con la directora general de Actividad Física y Deporte, Manuela Ena. El encuentro sirvió para que los miembros de los clubes les trasladaran su plan para impulsar el deporte en la zona oeste trabajando de la mano.
Los siete clubes que forman este plan son Calzada Rugby Club, Club Baloncesto L’Arbeyal, Club Balonmano La Calzada, Club Deportivo Judo La Calzada, Club Patín Solimar -Telecable Hockey-, Club Rítmica Galaica y Club Voleibol La Calzada.
Tras la reunión, desde el Principado alabaron los proyectos comunes en los que estas entidades trabajan. "Son unas iniciativas que la Consejería valora positivamente y que contribuyen al fomento de la actividad física y el deporte en el Principado", señalaron.
Por su parte, desde los clubes de la zona oeste también afirmaron que las sensaciones de la reunión fueron "positivas". "Queríamos exponerle nuestras ideas como ya hicimos con el Ayuntamiento", remarcó la portavoz de la agrupación de entidades y presidenta de honor del Club Voleibol La Calzada, Geles García, quien indicó que "de momento estamos encontrando apoyo, nos dicen que creen que esto puede dar beneficio". El objetivo de los representantes de los clubes de la zona oeste es que puedan oficializarse como fundación en septiembre.
