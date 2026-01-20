Sonia Segarra presenta en Gijón su hoja de ruta como presidenta de Mar de Niebla: "La vivienda es el problema que más nos preocupa"

Un futuro lleno de retos en el que su mayor preocupación son los problemas de acceso a la vivienda en la ciudad. La flamante presidenta de Mar de Niebla, Sonia Segarra, presentó este martes a los medios de comunicación su hoja de ruta al frente de una entidad en la que ha participado desde 2015 como mano derecha de Blanca Cañedo, quien ahora ya trabaja como vicepresidenta. "Ella ha dejado la fundación en una situación que nos permite acometer nuevos proyectos con una mirada distinta, más desde el disfrute y no tanto desde la lucha que ella ha tenido que realizar en estos diez años", afirmó Segarra, quien lamentó que en la sociedad actual "falta sensibilidad y sobran discursos de odio y bravuconería".

Sonia Segarra, esta mañana. / Ángel González

Sonia Segarra estuvo acompañada en el encuentro con los medios de comunicación por su "maestra", Blanca Cañedo, y la codirectora de Mar de Niebla, Rocío Álvarez. Ambas aseguraron que Segarra "ya está poniendo su sello" como líder de la fundación de la zona oeste.

La lucha contra el sinhogarismo

Las labores de Segarra se han centrado en estas primeras semanas como presidenta en recorrer las diferentes áreas de la entidad. La primera a la que se acercó fue al Proyecto Eslabón, una iniciativa centrada en la lucha contra el sinhogarismo que impulsa Mar de Niebla desde 2005 con la colaboración de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. El objetivo de Eslabón es conseguir la inclusión de estas personas, a las que asesoran, acompañan y derivan a otros recursos. En total, el proyecto acumula 1.237 seguimientos con 103 participantes, 337 acompañamientos con 71 personas y 58 acciones de reducción de daños que han provocado una mejoría notable en sus condiciones de vida. "Conocer la situación de esas personas fue muy interesante. Impacta ver el contraste que hay en la calle Corrida, donde parecen invisibles. Ahí pensé que ayudando a estas personas es el sitio en el que quiero estar", remarcó.

Otro de los proyectos que ha visitado Segarra ha sido el huerto comunitario en el que conviven personas mayores con otras en situación de sinhogarismo. También ha estado en la Oficina de Derechos Sociales de la entidad, así como en el resto de los espacios con los que cuentan en la calle Magallanes. En esas instalaciones tienen el reto de volver a contar a corto plazo con la sala de infancia y adolescencia que suelen utilizar 60 personas y que está cerrada desde el 5 de enero por averías. "Hemos tenido que reubicarles. En dos meses esperamos que esté arreglada", explicó.

El estado actual de la sala de infancia y adolescencia. / Ángel González

Segarra afirmó que "están siendo semanas de muchas emociones en las que se me ha removido todo". "Lo primero que se me vino a la mente es que al entrar aquí en 2010, Héctor Colunga me abrió las puertas y desde entonces no quise salir de aquí", expresó.

"Una gran familia"

Por otro lado, la nueva presidenta puso el foco en la importancia del trabajo que realizan los 163 voluntarios de la fundación. Además, Mar de Niebla tiene 58 personas contratadas entre directivos, técnicos y monitores, y 46 personas como alumnado trabajador en procesos formativos de certificados de profesionalidad. "Somos una grandísima familia. Mar de Niebla es cobijo, faro y el motor que pone a la persona en el centro para que sea consciente de su valía. En ese proceso de acompañamiento, esta fundación es luz para la zona oeste", celebró.

En este agradable y enriquecedor desayuno, Sonia Segarra se dirigió a los medios presentes (LA NUEVA ESPAÑA, TPA y El Comercio) para agradecerles "su acompañamiento y por ser voz y eco de la justicia social en Gijón". Asimismo, solicitó seguir contando con su "abrazo sostenido y el compromiso continuado para seguir apostando juntos por el cambio, incluso cuando los tiempos son complejos y las desigualdades se cronifican". "Creemos firmemente que sois agentes clave en la creación de conciencia social. Vuestro papel resulta esencial para mantener viva la identidad colectiva que caracteriza a Gijón", culminó Segarra, quien ahora lidera a una fundación cuyo reto es lograr "una ciudad que no deje a nadie atrás".