¿Cuántos cruceros visitarán Gijón este año? La previsión apunta a un nuevo récord histórico en el Puerto

La Autoridad Portuaria de Gijón ha conseguido captar 53 escalas de cruceros para 2026, con capacidad para traer a bordo 89.716 turistas. Se trata de 17 barcos que el año pasado y de un 22,16% más de pasajeros, ya que en 2025 los 36 cruceros que llegaron a Gijón con capacidad para 73.439 turistas, 16.277 menos que los previstos este año. El primer crucero de la nueva temporada llegara a El Musel el próximo 8 de abril (el “Queen Victoria”, con 2014 pasajeros) y el último está previsto para el 24 de diciembre.

La cifra de cruceros y pasaje es el récord en El Musel y también es ya una previsión ajustada. El pasado mes de noviembre LA NUEVA ESPAÑA adelantaba que las previsiones para este año rondaban los 55 cruceros con unos 90.000 turistas. Después de que las navieras hayan ajustado sus rutas para la nueva temporada, los cruceros confirmados son los 53 mencionados. Eso siempre que condiciones de navegación no modifiquen a lo largo del año las previsiones, como ya ocurrió en alguna ocasión en la que el Puerto recibió escalas imprevistas de cruceros que se refugiaban de temporales. También cabría la posibilidad inversa.

En cuanto a las razones del crecimiento tiene en buena medida que ver conque existe una apuesta clara del Grupo Carnival por el Puerto de Gjión. Sus marcas de Carnival UK, orientadas al mercado británico (P&O y Cunard), traerán este año once escalas, con una capacidad total de 32.323 pasajeros. Por su parte, Aida Cruises, la marca del grupo para el mercado alemán, realizará cinco escalas que sumarán más de 11.000 pasajeros. En total, las distintas marcas del grupo Carnival traerán a Gijón 43.323 pasajeros, un 48,29% del total.

En conjunto, la llegada de megabuques orientados al segmento estándar en el mercado de cruceros, sumando los de Carnival y otras compañías, supondrá 22 escalas y un total de 65.228 pasajeros, lo que supone que el 72,70% de todos los pasajeros previstos para esta temporada en Gijón vendrán a bordo de granes buques.

Otras compañías, como la británica Ambassador Cruise Line, que nos visita desde hace varios años, refuerzan su apuesta por Gijón con cinco escalas. También la americana Oceania realizará seis escalas. El sector del lujo, con barcos de menor tamaño, se mantiene prácticamente estable.

El crucero "MSC Virtuosa", el pasado 1 de octubre atracado en el Muelle de La Osa. / Marcos León

El Atlántico europeo se está consolidando como itinerario para las compañías de cruceros, que cada vez posicionan más buques con base en puertos alemanes y del sur de Inglaterra. Proliferan los viajes de 7 a 10 días por puertos de la costa británica, francesa y española, así como los itinerarios de 12 a 14 días que incluyen también puertos portugueses y alemanes. Gijón forma parte activa de estos itinerarios y continúa consolidando su posición como puerto y destino de referencia en este mercado.

Este año, también habrá nuevas compañías que comienzan a incluir Gijón en sus rutas. Es el caso de Aurora Expeditions, que llega con sus buques “Greg Mortimer” y “Douglas Mawson”. Se trata de una naviera especializada en pequeños cruceros de expedición. Este tipo de producto, dentro del segmento del lujo, es una tendencia en claro crecimiento dentro del mercado de cruceros.

También se cuenta con un buque de Carnival Cruise Line, el buque “Carnival Legend”. Esta compañía forma parte del holding Carnival Corporation, que agrupa numerosas marcas de cruceros. Entre ellas se encuentran algunos de los clientes habituales de Gijón, como Carnival UK y Aida Cruises, entre otros.

En la temporada 2026, también habrá varios barcos que harán escala en Gijón por primera vez, aunque pertenecen a flotas de compañías que ya son clientes habituales del Puerto. Es el caso de “Aida Luna” (Aida Cruises), “Liberty of the Seas” (Royal Caribbean) y “Náutica” (Oceania). Asimismo, “Le Lapérouse” de Ponant nos visitará también por primera vez.

Escalas dobles y una de 24 horas

Varios días habrá escalas dobles, como el 10 de agosto, con el “Liberty of the Seas” y el “Crystal Serenity”, el 12 de agosto con el “Ambience” y el “Aida Sol”, el 16 con el “Carnival Legend” y el “Spirit of Adventure”; el 29 de septiembre con el “Marina” y el “Ventura” y el 8 de octubre con el “World Voyager” y el “Hamburg”. También pernoctará, por primera vez en la historia de El Musel, un crucero, el "Europa 2", que llegará el cuatro de mayo a las ocho de la mañana y zarpará 24 horas después.

Los turistas que lleguen a Gijón esta temporada en un crucero, que tendrán la opción de visitar por su cuenta Gijón o sumarse a alguna de las excursiones organizadas que les ofrecen distintas alternativas para conocer puntos emblemáticos de Asturias, como el entorno de Gijón incluyendo un llagar, el prerrománico de Oviedo y la ciudad, Avilés con el Niemeyer y Luanco o la visita a Covadonga suelen estar en el abanico de opciones a su disposición. Se trata de un turismo, por tanto, con mayor proyección que la ciudad en la que desembarcan.