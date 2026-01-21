A ritmo de "Ilegales" y con un alegato por la salud de Gijón: los vecinos de La Calzada vuelven a tomar Cuatro Caminos

Otra vez la misma lluvia, otra vez el mismo frío, otra vez los mismos de siempre y otra vez las mismas reivindicaciones que llevan 30 años sin solución. Los vecinos de La Calzada volvieron este miércoles a cortar el tráfico en la glorieta de Cuatro Caminos bajo un chaparrón de aupa para exigir una alternativa al más que fallido vial de Jove y que los camiones dejen de pasar por la avenida Príncipe de Asturias a escasos metros de las viviendas. Esta vez, el comunicado se centró en la salud y en lo que sufren los deportistas del barrio. Leyeron un manifiesto, cada una el suyo, Marta Suárez, presidenta del Baloncesto L'Arbeyal, y Llarina Pulgar, jugadora y entrenadora de este club. "En cada banquillo vemos un inhalador", aseguró la primera.

La concentración de este miércoles fue la primera del 2026. Y se desarrolló en cierta manera como las seis anteriores. El número de presentes, con pancartas y el color naranja de bandera, fue más o menos el mismo que otras veces: un puñado de centenares. La lluvia arreció con fuerza justo cuando dieron las seis y media de la tarde, la hora fijada para pasar de la acera a la carretera. Como toque diferente, esta vez en la megafonía de los manifestantes sonó la voz del añorado Jorge Ilegal con su tema "Tiempos nuevos, tiempos salvajes".

Las proclamas, pese a las inclemencias meteorológicas, fueron encendidas. Se escucharon varios "Puente, escucha La Calzada está en la lucha» a los ya clásicos «Barbón, Moriyón, solución". La concentración se desarrolló sin ningún tipo de problemas. La Policía Local se encargó de cortar el tráfico y había varios agentes de la Policía Nacional para curarse en salud. Nada tuvieron que hacer. Entre las caras conocidas, se vio por ejemplo al concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, el forista Gilberto Villoria, y también algunos asesores municipales de Vox.

260121LNE_Juan Plaza (230212887) / Juan Plaza

La primera en leer el manifiesto fue Marta Suárez, que además de ser dirigente de un club deportivo que, por la falta de instalaciones tiene que emigrar del barrio para entrenar, es también vocal de la asociación de vecinos "Alfonso Camín" de La Calzada. "El paso de camiones por Cuatro Caminos no solo trae un índice muy alto de peligrosidad sino un problema muy grave para la salud de las familias del barrio", leyó de varios folios que quedaron empapados. "Hace 30 años que venimos a manifestaciones de este estilo y no hay ningún resultado. Parece que se ríen de nosotros", lamentó.

Llarina Pulgar leyó después. Llegó algo tarde, pero a tiempo. "A la gente joven le quiero decir que no nos podemos quedar de brazos cruzados. Esto no es cosa de unos pocos debemos salir a la calle", afirmó. "Debemos salir por conseguir un lugar sano en el que vivir. ¿De qué nos sirve hacer deporte para estar más sanos si luego cuando salimos del pabellón respiramos un aire constantemente cargado?", se cuestionó. Concluido el manifiesto, la concentración se dispersó. No sin antes dejar claro que el próximo encuentro será el del 28 de enero, el que escalará el conflicto hasta el centro. Para el lunes que viene está prevista una reunión en la Federación vecinal para ultimar todo.