Vecinos de La Calzada instalan una mesa informativa y recogen firmas contra el paso de camiones por Príncipe de Asturias: "Es un a lucha común"

La movilización vecinal contra el tráfico pesado por la avenida Príncipe de Asturias sumó este mismo mediodía un nuevo capítulo con la instalación de una mesa informativa y de recogida de firmas a la salida del Ateneo de La Calzada. La iniciativa sirvió para explicar a los vecinos los motivos de la protesta y reforzar la convocatoria de la manifestación prevista para el próximo miércoles 28, a las 18.30 horas, desde Cuatro Caminos hasta la Plaza Mayor.

Una mesa para informas y sumar firmas

Durante la jornada, los organizadores insistieron en que el objetivo no es perjudicar al sector del transporte, sino evitar que todos los camiones atraviesen una zona densamente poblada. “Mucha gente nos pregunta si queremos quitar el pan a los camioneros, y no es eso. La meta es que no pasen todos por Cuatro Caminos. Cuando hay contaminación alta, pueden ir perfectamente por Aboño”, explicó Ana González Salas, responsable de Cultura de la Asociación de Vecinos de La Calzada, que se mostró optimista con la respuesta ciudadana.

Además de informar, la mesa permitió comenzar la recogida de apoyos que posteriormente serán trasladados al Ministerio de Transportes. Según detalló Faustino Sabio, miembro de la comisión de movilización vecinal, esta acción forma parte de una serie de jornadas que continuarán el domingo en El Rastro y el lunes en la plaza de Fátima, con el objetivo de “que todos los vecinos puedan informarse adecuadamente” y ampliar el respaldo ciudadano.

Sabio recordó que el problema tiene una dimensión objetiva: “Por aquí pasan unos 1.360 camiones diarios, y de ellos alrededor de 400 transportan cargas peligrosas. Hasta hoy no ha habido desgracias, pero no estamos exentos de que puedan suceder. Es mejor prevenir que curar”, advirtió. El representante vecinal subrayó además que se trata de “una lucha común” que no afecta solo a un barrio, sino al conjunto de la ciudad.

Apoyo vecinal y de otros barrios

La mesa atrajo también a personas ajenas al barrio que quisieron apoyar la causa. Javier Gabela y Carmen Río, que no residen en La Calzada pero tienen familiares en la zona, coincidieron en que el tránsito continuo de camiones perjudica a un área con mucha población y actividad comercial. “Es innecesario que haya una caravana constante de camiones. Genera ruido, molestias y una contaminación que no es necesaria”, señalaron tras firmar.

Desde el movimiento vecinal y ecologista, José Luis Rodríguez Peón, integrante de la Federación de Asociaciones Vecinales y responsable del área medioambiental, alertó del riesgo que supone el transporte de mercancías peligrosas por una vía urbana. “Estamos explicándole a la gente el grave problema que es tener camiones con transporte peligroso pasando por el medio de una ciudad. Nadie nos aclara qué controles existen ni con qué medios contamos si ocurre una desgracia”, afirmó.

Próximas acciones y manifestación

La jornada fue valorada de forma positiva por la Asociación de Vecinos Alfonso Camín. Su presidente, Carlos Arias, destacó la participación pese al mal tiempo. “Estamos muy contentos. La gente se está acercando y eso nos motiva a seguir peleando para bajar el día 28 al centro y denunciar el problema de los camiones”, señaló, remarcando que la campaña de información y recogida de firmas pretende extenderse a toda la ciudad al tratarse de “un tema de salud que nos implica a todos”.