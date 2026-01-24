La obra del nexo de Poniente y Naval, a licitación en mayo

Gijón se prepara para dar nuevo e importante paso en la transformación de su fachada marítima oeste. La la previsión es que salga a licitación en torno al mes de mayo la obra de adecuación del suelo de titularidad municipal que será el futuro nexo de unión entre el paseo de Naval Azul y Poniente. Estos terrenos, de unos 5.000 metros cuadrados de superficie, son aquellos que se encuentran en las inmediaciones del Acuario y que permitirán dar continuidad al peatón por el litoral en dirección al oeste de la ciudad, si todo va según lo previsto, antes de que concluya el año. Por el momento, según confirman fuentes mu nicipales, es posible que se realicen únicamente algunas tareas de desbroce.

Asimismo, la instalación del mobiliario urbano, los bancos y las barandillas del recién inaugurado espacio, esté resuelta en el mes de febrero, un hito que traerá aparejada la instalación de una placa conmemorativa y un acto institucional, a celebrar, en principio, a finales de mes.

Junto a los terrenos sobre los que aún está pendiente el proceso de licitación, se encuentra el suelo perteneciente a Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar), que concentra la mayor parte de los, aproximadamente, 20.000 metros cuadrados restantes del ámbito y que el Ayuntamiento sigue interesado en adquirir. Al hilo de esta cuestión, fuentes consistoriales afirmaron hace un par de semanas la puesta en marcha de una tramitación que se traduce en la "exploración" de una nueva compra. En este caso, se trataba de la tasación de "tres pequeños inmuebles" que se encuentran en otras manos privadas al margen de Pymar y cuya superficie se encuentra situada a la altura número 36 de la calle Mariano Pola.

Si bien esta adquisición es una que está en el aire, la realidad más inmediata en cuanto a usos dotacionales será la instalación del mobiliario urbano. Según el contrato firmado por a Concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales que lidera el forista Gilberto Villoria, el paseo tendrá una dotación de 120 bancos de granito, adjudicados a la empresa extremeña Granitos Europeos y que supondrá un gasto para las arcas municipales de 55.000 euros. El contrato, que se cerró tras un proceso en el que uno de los dos licitantes fue excluido por errores burocráticos, establece un precio unitario por banco de 459 euros.

Cada uno de estos bancos será un bloque macizo de Gris Quintana, un granito de alta calidad y resistencia al salitre procedente de Badajoz. Con unas dimensiones de 1,80 metros de largo y cantos achaflanados para mayor comodidad, estos asientos han sido diseñados con visión a futuro, ya que se trata de piezas móviles que podrán ser reutilizadas cuando se ejecute la urbanización definitiva del paseo a la par que polo tecnológico dedicado a la economía azul.

Noticias relacionadas

El 22 de enero, ayer, se cumplió un mes desde la apertura del paseo, que puso a disposición de la ciudadanía una superficie de 30.000 metros cuadrados con todavía muchos remates pendientes, como el de las zonas verdes, que durante los últimos 30 días se han ido subsanando con la siembra perimetral de árboles y plantas. "Es intención de este gobierno que las infografías se vuelvan realidad. Esta ya es una que hoy se hace realidad", sentenció la alcaldesa, Carmen Moriyón, aquel día.