La figura de la semana: Sonia Segarra, la maestra de la acción social que ya lidera Mar de Niebla

Mar de Niebla "abraza" a todo el que llega a la fundación. Ese es el verbo que utiliza Sonia Segarra Díaz para definir lo que sintió la primera vez que entró a las instalaciones ubicadas en el número 43 de la calle Magallanes, donde le recibió Héctor Colunga. Aquella visita tuvo lugar en 2010. Desde entonces, Segarra mantuvo un vínculo constante con la entidad que ha empezado a presidir tras llevar a cabo las labores de mano derecha de su "maestra", Blanca Cañedo, desde 2015.

La filosofía y los valores de la fundación de la zona oeste se ajustan a la perfección a cómo entiende la vida Sonia Segarra Díaz. Nacida en Valladolid en 1971, la flamante presidenta de Mar de Niebla se trasladó junto a su familia a Barcelona siendo pequeña. Su infancia y adolescencia estuvieron repletas de instantes inolvidables, entre los que guarda con especial cariño las competiciones de judo y sus actuaciones como bailarina.

Los derechos sociales y prestar ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad ya le llamaban la atención a la protagonista de estas líneas, que cuando alcanzó la mayoría de edad optó por matricularse en Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus primeras experiencias laborales se centraron en la consultoría y la gerencia empresarial, pero todo cambió en 2006.

Fue en ese año cuando Sonia y su compañero de vida desde 2003, Guillermo, optaron trasladarse a Asturias por una oportunidad de trabajo que le había surgido a él. La decisión no era sencilla. Clara, su primera hija, tan solo tenía dos años y ambos contaban con una estabilidad en la Ciudad Condal.

Sin embargo, a Segarra le atraía la idea de establecerse en Asturias porque tenía grandes recuerdos de cuando veraneaba en la playa de Estaño junto a sus padres, Juanjo y Belén, y su hermana, Itziar, quien actualmente ocupa la subdirección de Pesca del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña.

Las buenas experiencias que había encadenado en Barcelona como voluntaria en distintos proyectos de acompañamiento de personas mayores le empujaron a dar un giro de 180 grados al llegar a Gijón. Para conocer las oportunidades que existían en ese ámbito en la región se acercó a la sede de la Escuela de Trabajo Social, donde se encontró con su otra gran "maestra", María José Capellín. Ella le aconsejó que empezara a estudiar Trabajo Social y Segarra no dudó en matricularse el siguiente curso, en una etapa en la que se quedó embarazada de la que iba a ser su segunda niña, Elena.

Aunque no llegó a culminar esa segunda formación universitaria, esa experiencia resultó clave para que desde 2010 trabajara como coordinadora de proyectos en el colegio La Corolla, un centro educativo en el que dejó huella con su implicación diaria hasta el inicio de este curso, cuando decidió dejar esas tareas y enfocarse por completo en las labores como vicepresidenta de Mar de Niebla.

En cambio, esos planes cambiaron desde finales de 2025, cuando Blanca Cañedo, a sus 73 años, confirmó que quería dejar la presidencia para darle paso a ella como líder de la entidad de la zona oeste, una institución a la que define como "una grandísima familia". Para Segarra, que su mentora en la acción social le pasara el testigo, supuso todo un honor.

Quienes le acompañan en la fundación y el resto de su entorno confían al máximo en su capacidad para ser la máxima responsable de Mar de Niebla. En su mente, la nueva presidenta ya tiene una larga ristra de proyectos "preciosos" que van encaminados a seguir trabajando por que Gijón sea una ciudad que no deje a nadie atrás.

Sonia Segarra, quien actualmente reside en Quintes, ya está "poniendo su sello" como líder de la fundación, tal y como han destacado sus compañeros a lo largo de esta semana, en la que ha aprovechado para presentar su hoja de ruta. Su plan de trabajo abordará retos esenciales como el problema de acceso a la vivienda y la lucha contra el sinhogarismo, además de conseguir aumentar la sensibilidad en detrimento de los discursos de odio.

A pesar de la exigencia que conlleva este desafío, Segarra continuará participando en Teachers for Future Asturias y en el Fórum de Política Feminista. Esa agenda tan ajetreada no le impedirá seguir mimando su huerto casero, disfrutar con la meditación y el yoga y recargar pilas bañándose durante todo el año en San Lorenzo.