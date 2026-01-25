Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Maltrata a su perro en plena calle en Gijón (un cachorro de ocho meses) y acaba agrediendo a la Policía que trató de evitarlo

La mujer arrestada, en estado de embriaguez, levantó por la correa al animal y le mantuvo en el aire mientras le zarandeaba y le gritaba

Un perro en el albergue de Serín.

Un perro en el albergue de Serín. / Juan Plaza

Carlos Tamargo

Una intervención por maltrato animal en plena calle en Gijón derivó en otro delito de atentado y resistencia a agente de la autoridad. La protagonista es una mujer de 36 años que acabó detenida esta madrugada en un establecimiento de la plaza de La Habana.

Explican fuentes municipales que poco después de la madrugada recibieron una llamada desde un establecimiento hostelero en el que los clientes tenían retenida a una mujer, en aparente estado de embriaguez, por haber maltratado a su perro. Cuando llegan los agentes, ella está en la acera, frente a la puerta del establecimiento, y en el interior encuentran a varias personas custodiando al perro, un cachorro de aproximadamente ocho meses.

Los clientes afirman que la mujer “salió con el perro a la terraza del local y cuando este se acercó a una mesa, ella lo levantó tirando de la correa y lo mantuvo en el aire mientras le zarandeaba y le gritaba”. “Varias personas allí presentes actúan recriminándole a la mujer su actitud, que reacciona golpeando al animal, propinándole varias patadas y puñetazos por todo el cuerpo. En ese momento, los clientes intervienen quitándole al perro y esta vez la mujer trata de agredirles a ellos, por lo que requieren la presencia policial”, señalan fuentes municipales.

La mujer se negó a ser identificada por los agentes, a los que comenzó a insultar. Lejos de deponer su actitud, se tiró al suelo, y al intentar levantarla ofreció resistencia. Luego, ya en pie, agredió a uno de los agentes, con varios empujones y golpes en el pecho, por lo que, finalmente, procedieron a su detención como presunta autora de un delito de resistencia y desobediencia grave y de un delito de atentado a agentes de la autoridad.

Pese a las evidencias razonables de que la detenida es presunta autora también de un delito de maltrato animal, en virtud de lo manifestado por los testigos, “se está a la espera de una revisión veterinaria que determine las posibles lesiones o traumas del animal, al objeto de concretar la gravedad del delito”.

Tras lo ocurrido, la mujer fue trasladada al centro de salud de La Calzada, pero rechazó cualquier tipo de atención sanitaria y fue trasladada a dependencias policiales. Del perro se hizo cargo el lacero municipal.

