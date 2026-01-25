Maltrata a su perro en plena calle en Gijón (un cachorro de ocho meses) y acaba agrediendo a la Policía que trató de evitarlo
La mujer arrestada, en estado de embriaguez, levantó por la correa al animal y le mantuvo en el aire mientras le zarandeaba y le gritaba
Una intervención por maltrato animal en plena calle en Gijón derivó en otro delito de atentado y resistencia a agente de la autoridad. La protagonista es una mujer de 36 años que acabó detenida esta madrugada en un establecimiento de la plaza de La Habana.
Explican fuentes municipales que poco después de la madrugada recibieron una llamada desde un establecimiento hostelero en el que los clientes tenían retenida a una mujer, en aparente estado de embriaguez, por haber maltratado a su perro. Cuando llegan los agentes, ella está en la acera, frente a la puerta del establecimiento, y en el interior encuentran a varias personas custodiando al perro, un cachorro de aproximadamente ocho meses.
Los clientes afirman que la mujer “salió con el perro a la terraza del local y cuando este se acercó a una mesa, ella lo levantó tirando de la correa y lo mantuvo en el aire mientras le zarandeaba y le gritaba”. “Varias personas allí presentes actúan recriminándole a la mujer su actitud, que reacciona golpeando al animal, propinándole varias patadas y puñetazos por todo el cuerpo. En ese momento, los clientes intervienen quitándole al perro y esta vez la mujer trata de agredirles a ellos, por lo que requieren la presencia policial”, señalan fuentes municipales.
La mujer se negó a ser identificada por los agentes, a los que comenzó a insultar. Lejos de deponer su actitud, se tiró al suelo, y al intentar levantarla ofreció resistencia. Luego, ya en pie, agredió a uno de los agentes, con varios empujones y golpes en el pecho, por lo que, finalmente, procedieron a su detención como presunta autora de un delito de resistencia y desobediencia grave y de un delito de atentado a agentes de la autoridad.
Pese a las evidencias razonables de que la detenida es presunta autora también de un delito de maltrato animal, en virtud de lo manifestado por los testigos, “se está a la espera de una revisión veterinaria que determine las posibles lesiones o traumas del animal, al objeto de concretar la gravedad del delito”.
Tras lo ocurrido, la mujer fue trasladada al centro de salud de La Calzada, pero rechazó cualquier tipo de atención sanitaria y fue trasladada a dependencias policiales. Del perro se hizo cargo el lacero municipal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y colorida y que será la más grande: fecha de apertura y avisos para las colas
- Nueve heridos, seis de ellos graves, durante la celebración de una carrera ilegal en Gijón
- El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
- Las cinco sidrerías de Gijón que participan en las Jornadas del Chuletón: “Es una gran cita gastronómica y con un precio muy competitivo”
- La Policía Nacional emite un aviso urgente que afecta, en mayor medida, a Gijón: 'No tengas todas las ventanas abiertas
- El auge del tardeo en Gijón revitaliza a la hostelería: nuevos negocios y más reservas en restaurantes
- Caminar por la calle Menéndez Valdés de Gijón, 'deporte de riesgo' 25 años después de su reforma