Un nuevo espacio para la Semana Negra y sus atracciones: el ayuntamiento propone en entorno de la playa del Arbeyal desde este año
El gobierno local, que busca el consenso de los vecinos, plantea encargar un estudio que aporte soluciones de aparcamiento durante la celebración del festival
Novedades en la organización del próximo verano. El gobierno local ha comunicado esta tarde a los vecinos de La Calzada de Gijón que baraja el entorno de la playa del Arbeyal para que acoja la organización de la próxima edición de la Semana Negra. La decisión, que se ha querido consultar primero con los vecinos, se ha comunicado en una reunión con representantes de "Alfonso Camín" en el Ateneo de La Calzada a la que ha acudido el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria. El gobierno ha señalado que esta propuesta se vinculará al encargo de un estudio que aporte soluciones para ver cómo se podría resolver el servicio de aparcamiento durante la celebración del evento, ya que el aparcamiento del Arbeyal se vería afectado por la idea.
La Semana Negra se venía celebrando desde los últimos años en el viejo astillero de Naval Gijón. Esta ubicación ya se sabía que no iba a poder ser debido a que esos terrenos han sido urbanizados para abrir un nuevo paseo marítimo, en lo que se conoce ya como Naval Azul. Esta situación era conocida desde hace meses. Tanto es así, que la última edición de la Semana Negra ya se sabía que sería la última en los antiguos astilleros.
Ahora, una de las ideas que hay encima de la mesa es que el certamen se siga manteniendo en la zona Oeste, pero no en El Natahoyo, sino en La Calzada. En ese encuentro se ha explicado que se baraja el entorno de la playa del Arbeyal como posible opción. En esa ubicación ya ha habido eventos importantes. No hace muchos meses se organizó un encuentro de clubes de la zona oeste donde hubo demostraciones deportivas. Aquello fue una jornada de un día, pero hubo una gran asistencia. Además, en la playa del Arbeyal se organiza el Swim Safe del Santa Olaya que reúne cada año a casi mil escolares en una jornada sobre salvamento deportivo.
En la reunión de esta tarde, también se le ha traslado a los vecinos que mañana la Junta de Gobierno aprobará la adjudicación del pabellón deportivo de La Calzada. Por 2,05 millones, la actuación tiene un plazo estimado de 10 meses y se espera que esté culminada a principios de 2027.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y colorida y que será la más grande: fecha de apertura y avisos para las colas
- Nueve heridos, seis de ellos graves, durante la celebración de una carrera ilegal en Gijón
- El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
- Las cinco sidrerías de Gijón que participan en las Jornadas del Chuletón: “Es una gran cita gastronómica y con un precio muy competitivo”
- La hostelería asturiana llora la muerte de Eduardo Fanjul: 'Siempre tuvo don de gentes; es una gran pérdida para Gijón
- Rescatan a una mujer en Gijón justo cuando se dirigía al mar en la playa de San Lorenzo
- La Policía Nacional emite un aviso urgente que afecta, en mayor medida, a Gijón: 'No tengas todas las ventanas abiertas