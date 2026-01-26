La Calzada suspende la gran manifestación hasta el centro de Gijón por la previsión de lluvia: así es el nuevo plan de los vecinos

La primera gran protesta del año por los accesos a El Musel tendrá que esperar. Ante la lluvia que se prevé para este miércoles en Gijón, la Asociación de Vecinos "Alfonso Camín" de La Calzada ha decidido suspender la gran manifestación que se iba a llevar a cabo desde Cuatro Caminos hasta la plaza Mayor para clamar contra el incesante tráfico de camiones que soporta la avenida Príncipe de Asturias.

Así lo ha confirmado esta mañana el presidente de la entidad, Carlos Arias. En sustitución de esta movilización, habrá una concentración con corte de tráfico en la avenida Príncipe de Asturias este miércoles a las 18.30 horas. La protesta, finalmente, será como las que vienen realizando los vecinos de La Calzada desde finales de 2025, de menor duración y recorrido.

Todavía no está determinado el día en el que tendrá lugar la gran manifestación que se ha tenido que suspender por las previsiones de lluvia. Si bien, los vecinos de La Calzada ya están trabajando para encontrar una nueva fecha. Ese será uno de los temas que tratarán esta tarde en la reunión con la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de la zona urbana de Gijón.

Tras tomar esta decisión, Carlos Arias remarca que "no queremos exponer a más inclemencias a nuestros vecinos, que ya tienen bastante con lo que soportamos a diario".

Noticias relacionadas

Más allá de estas protestas, desde la asociación también están impulsando una campaña de recogida de firmas y mesas informativas sobre la situación.