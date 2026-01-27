El Principado le pone deberes a Gijón para controlar el tráfico de camiones por la avenida Príncipe de Asturias

¿Puede adoptar ya medidas el gobierno local de Gijón para mitigar los problemas para los vecinos de La Calzada asociados al paso de camiones hacia o desde El Musel? En opinión del Consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo, sí. Así lo señaló este martes poco antes de intervenir ante la asamblea del PSOE de Gijón para explicar las inversiones de su Consejería este año en Gijón. El Ayuntamiento puede, según Calvo, "reducir, por ejemplo, las velocidades" de circulación por la avenida, actuar en la semaforización, para "hacerla inteligente para que no haya frenazos y arranques" y también, "evidentemente, restringir el tráfico de camiones que no tengan etiqueta ambiental", señaló el Consejero. Unas medidas que se pueden implementar de continuo, no sólo vinculadas a alertas por contaminación, señaló.

Calvo hizo estas valoraciones al tiempo que volvía a mostrarse reivindicativo frente al Ministerio de Transportes, para urgir que se licite sin más retrasos el desdoblamiento de la carretera GJ-10 entre el enlace de Lloreda y el semienlace de Veriña, que es el primer tramo de los accesos a El Musel. Dicho eso, también cargó contra el Gobierno local por no adoptar medidas de movilidad.

"Las infraestructuras tardan tiempo en proyectarse, en planificarse, hay que licitarlas y ejecutarlas y, sin embargo, las medidas de movilidad, las decisiones de gestión de movilidad que son 100% competencia del Ayuntamiento, se pueden poner en marcha mañana mismo", señaló el Consejero, quien indicó que tanto la alcaldesa, Carmen Moriyón, como los concejales de movilidad, Pelayo Barcia y medio ambiente, Rodrigo Pintueles, son conscientes de que se pueden adoptar esas medidas, que él también considera que se relaciona con la activación de la zona de bajas emisiones en La Calzada que ha decidido paralizar el gobierno local.

Calvo recordó que "el gobierno de Asturias se ha puesto a disposición del Ayuntamiento para trabajar y exigir a la Administración General del Estado avanzar en las infraestructuras que tienen que quitar tráfico de la Avenida Príncipe de Asturias y avanzar en las obras de Lloreda-Veriña y en el corredor verde hacia Aboño, que es el futuro, pero desde ya para tomar decisiones de movilidad" quitando molestias a los vecinos sin necesidad de que para ello se tenga que activar el protocolo de episodios de alta contaminación.

Una vista de la Gj-10, parte del tramo pendiente de desdoblar. / Ángel González

El Consejero también señaló que con el Ministerio "estamos en el mismo nivel de exigencia, el retraso es evidente, debería haberse licitado ya" el tramo LLoreda-Veriña, apuntó añadiendo que "no entendemos" por qué no se ha hecho: "creo que ese retraso roza ya lo inaceptable", agregó, responsabilizando del mismo al Ministerio. "Nuestra exigencia es máxima y en eso estamos de acuerdo con el Ayuntamiento", añadió Calvo.

Colaborar

El secretario general del PSOE de Gijón y diputado autonómico, Monchu García, reclamó al gobierno local "que no utilice como excusa" la responsabilidad del Ministerio sobre el retraso de los accesos a El Musel "para no actuar". "No es una cuestión de cartas. Es una cuestión de tomar decisiones y, por supuesto, colaborar", reprochando al gobierno local que no hayan cogido "la mano que les tendemos". "No es el momento del género epistolar", añadió.

Un momento de la asamblea del PSOE de Gijón, con Monchu García y Alejandro Calvo, por la derecha. / Marcos León

Calvo se mostró ofendido por la interpretación de la Alcaldesa en el pleno del lunes de que los socialistas gijoneses habían engañado a la ciudadanía con los accesos a El Musel. Al respecto el Consejero dijo: "bueno, yo creo que ya está bien. Ya está bien. Han pasado casi dos años y yo creo que el chicle ya se ha estirado lo suficiente. Así que hablemos de futuro. Hablemos de las competencias y la responsabilidad de cada uno y quien esté contento con no hacer nada en su ámbito de competencias y le vaya bien buscando excusas fuera, muy bien, pero nosotros ya no estamos en eso para nada". Monchu García añadió que del acceso a El Musel por Aboño ya se viene hablando desde mediados de los años 90 y que lo que hizo el PSOE de Gijón cuando se rechaza el vial de Jove soterrado es recuperar la propuesta de Aboño como alternativa al vial de Jove en superficie que ofrecía el Ministerio y que rechazan los vecinos.

El Consejero también explicó ante los militantes socialistas de Gijón a qué se destinan los 40 millones de euros que su Consejería tiene presupuestados para Gijón este año, incluyendo actuaciones de saneamiento, de recogida de residuos, el aparcamiento disuasorio de la Avenida de Portugal que en semanas ya se pondrá a disposición del Ayuntamiento, o el nudo de Roces que se prevé licitar este año.