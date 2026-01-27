La Semana Negra en el Arbeyal podría "activar los comercios" de La Calzada, dicen los vecinos

Los vecinos de La Calzada ven en la propuesta del gobierno local de llevar la Semana Negra al Arbeyal una oportunidad para "activar los comercios del barrio" y para dar un nuevo altavoz a sus "luchas históricas", con el paso de tráfico pesado como gran punta de lanza. Desde el bipartito, por su parte, explican que la idea ayudará "a que las actividades culturales no ocurran siempre en la misma zona de la ciudad", sino que se "distribuyan por barrios". Lo defendió esta mañana Jesús Martínez Salvador, forista portavoz del gobierno. "Se valoraron muchas alternativas y posibles ubicaciones, pero hemos decidido que esta es la mejor. Estamos contentos de tener un consenso con la organización", aseguró el edil: "Podemos decir que vamos a llevar la Semana Negra a La Calzada y estamos seguros de que saldrá a la perfección". La reubicación del evento viene motivada de la urbanización provisional de los terrenos de Naval, hoy ya adecuados como paseo. "Cuando te dicen que solo hay una opción, a la fuerza tiene que haber consenso", señaló esta mañana, por su lado, Miguel Barrero, director de la Semana Negra.

La propuesta, adelantada ayer por LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital y confirmada poco después por el gobierno, se dio a conocer en una reunión con la asociación vecinal del barrio y trasladada por el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria. "Esta ubicación puede servir de altavoz para continuar con la reivindicación de los accesos a El Musel", comentó el concejal.

Por su parte, el presidente de la entidad vecinal, Carlos Arias, expresó que "esta es una buena noticia que puede servir para activar los comercios del barrio". Si bien, puntualizó que "necesitamos que haya control de sonido, que la parte cultural tenga mucho peso y que el barrio tenga un espacio donde representar su idiosincrasia y sus luchas históricas". Durante el encuentro celebrado en el Ateneo, el gobierno local señaló que esta propuesta que, desde La Calzada ven con buenos ojos, se vinculará al encargo de un estudio que aporte soluciones para ver cómo se podría resolver el servicio de aparcamiento durante la celebración del evento, ya que el aparcamiento del Arbeyal se vería afectado por el certamen.

Asimismo, el Ayuntamiento remarcó que en ese estudio también se valorará el control de niveles de ruido y las garantías de descanso de los vecinos. La Semana Negra se venía celebrando desde los últimos años en el viejo astillero de Naval Gijón. Esta ubicación ya se sabía que no iba a poder ser debido a que esos terrenos han sido urbanizados para abrir un nuevo paseo marítimo, en lo que se conoce ya como Naval Azul. Esta situación era conocida desde hace meses.

Tanto es así, que la última edición de la Semana Negra ya se sabía que sería la última en los antiguos astilleros. Finalmente, fue ayer cuando el Ayuntamiento confirmó que valoraba la zona del Arbeyal como ubicación para la Semana Negra. Gilberto Villoria fue el encargado de defender esa opción. "Ubicarla en la zona oeste no solo implica acercar un evento cultural de primer nivel a una zona habitualmente alejada de los circuitos principales, sino que llega en un momento en el que también puede servir de altavoz para continuar con la reivindicación de los accesos a El Musel", desarrolló Villoria. Los vecinos de La Calzada, tras conocer el plan del gobierno local, fijaron algunas de sus peticiones de cara al regreso de la Semana Negra al Arbeyal.

"Valoramos que se quiera aumentar la actividad cultural en otras zonas que no sean el centro de la ciudad. Eso sí, pedimos que la parte cultural tenga la mayor parte del peso y que haya espacios que sirvan de conexión con la historia de nuestro barrio", apuntó Carlos Arias, quien incidió en que esta puede ser una buena oportunidad para "que se le rinda homenaje a la memoria de La Calzada y a las luchas que históricamente ha habido". Por otro lado, el líder de la asociación "Alfonso Camín" resaltó que "si se celebra la Semana Negra en el Arbeyal, sería totalmente necesario que esté muy controlado el tema de los ruidos y los sonidos". Esta sería la tercera edición del certamen literario en esa ubicación, donde ya estuvo en 2009 y 2010.