Más de 600 kilos de rosquillas "sanadoras": los parroquianos de Jove se vuelcan con San Blas

Calculan los parroquianos de Jove que prepararán en estos días más de 600 kilos de sus tradicionales rosquillas de San Blas. Un grupo de voluntarios inició ayer las labores de embolsado de estos dulces, a tiempo para llegar al gran día, este domingo, que en el marco de la misa del patrón es cuando prevén vender el grueso de bolsas. "La misa es a las doce y empezaremos a darlas a las nueve y pico de la mañana y ya después de la misa. Como por la tarde habrá misa infantil, también las venderemos hasta las siete u ocho. Pero cuando se acaben, se acabaron", resume Víctor Pando, histórico parroquiano de Jove que, a sus 89 años, sigue responsabilizándose de la organización de esta costumbre anual.

La parroquia de Jove empieza a preparar sus rosquillas para celebrar San Blas (en imágenes) / Marcos León

La tradición de San Blas en Jove a Pando le parece que, lejos de morir, está creciendo. "Esto va a más; ahora llaman de la Pola o de Luarca, de otros concejos, preguntando si pueden reservar rosquillas. Esto es una tradición muy antigua y hay gente que en su día marchó fuera y que quiere mantener la costumbre", señala Pando, que explica en algunos casos también se mantiene una veneración a San Blas que, para él, existe desde que tiene memoria. "Toda la vida se rezó a San Blas por unas anginas", cuenta.

Pando, además, reivindica esta elaboración artesanal de rosquillas, más allá de la tradición, por lo útil que resulta para la parroquia. "Queremos organizar las cosas bien para que no falte dinero y que esta parroquia aguante. Es una parroquia grande y el edificio tiene muchos gastos. Hay que mentalizar a la gente que las parroquias son del pueblo y no del arzobispado: si nos gusta lo que tenemos, hay que hacer por mantenerlo", cuenta el vecino, que agradece la disposición del grupo de parroquianos que, como ayer, acuden puntuales a la sede de Jove para poner a punto las bolsas. Las labores seguirán en estos próximos días.