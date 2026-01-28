La Calzada ve "positiva" la parte cultural de la Semana Negra de Gijón, pero piden controlar ruidos, limpieza y opciones de aparcamiento

Fue a finales de la década de los 90, en 1988, cuando Gijón vio nacer la Semana Negra en el puerto de El Musel. Desde entonces, existe un vínculo imborrable entre el certamen y la zona oeste, donde también se ha celebrado en los últimos años a través de los terrenos de Naval, hoy ya adecuados como paseo. Ahora que el Ayuntamiento pretende que la cita literaria regrese a la playa del Arbeyal, donde ya estuvo en 2009 y 2010, los vecinos de La Calzada entienden que "puede ser una vuelta positiva a los orígenes si se le da mucha más importancia a todo lo cultural y no tanta a la parte lúdica". Además, urgen conocer a corto plazo cómo se controlarán los límites horarios, el ruido y la limpieza del entorno del Arbeyal, así como la pérdida de plazas de aparcamiento para los residentes.

Manuel García con sus hijos, Carmen, María y Lucas, ayer, en el entorno del Arbeyal. | MARCOS LEÓN

El líder de la Asociación de Vecinos "Alfonso Camín" de La Calzada, Carlos Arias, recibió información sobre la posibilidad de la celebración de la Semana Negra en el Arbeyal este lunes, en la reunión con el edil de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria. Por el momento, Arias pone el foco en que "vamos a ser muy estrictos a la hora de exigir que no haya problemas de ruido o insalubridad". Asimismo, en cuanto a la cuestión del aparcamiento, reivindica que "tienen que habilitar más plazas y reforzar el transporte público". "Habría que habilitar autobuses lanzadera e incluso poner más trenes, ya que muchas personas vendrán desde otras ciudades", subraya Arias, quien incide en que "el vínculo con la parte industrial y progresista de la ciudad todavía permanece en la esencia de la Semana Negra".

Teniendo en cuenta la gran afluencia de visitantes que supone un evento como la Semana Negra, Arias y sus compañeros de la asociación valoran "muy positivamente" el regreso de esta cita al Arbeyal "siempre y cuando prime la parte cultural". "La base para que nosotros estemos de acuerdo es que el festival esté muy centrado en lo cultural y que se cumplan todas las leyes teniendo en cuenta a los vecinos de esta zona y la cercanía con el Hospital de Jove", reivindican.

Mariano y Diana Fernández, ayer, caminando por el Arbeyal.

Por ello, los componentes de la entidad afirman que "esperamos que pronto puedan venir a presentarnos el proyecto seriamente y no como una propuesta ambigua". En ese plan creen que debe haber un espacio del certamen dedicado a la historia de La Calzada y a las luchas históricas que han liderado sus vecinos. "Sería una ocasión importante para mostrar la problemática de la contaminación y su impacto en la salud, así como la necesidad de contar con una industria moderna que garantice puestos de trabajo duraderos y que sea más limpia", desarrolló Arias.

Un espacio para mostrar las reivindicaciones del barrio

José Luis Fernández, vecino del barrio desde hace décadas, recuerda que cuando la Semana Negra se llevó a cabo en el Arbeyal fue "un evento tranquilo". "No hubo problema de ningún tipo, pero hay que tener en cuenta que esto ha cambiado mucho desde aquella época", señala. Por su parte, Ana González y Miguel Carrera destacan que "si se cuidara la parte cultural y no se ensuciara este entorno, recibir aquí a tantos autores y dar visibilidad a nuestras protestas sería lo más".

De acuerdo con sus palabras se muestran otros residentes en La Calzada, como los malagueños Mariano y Diana Fernández, quienes se establecieron en el barrio hace un año y medio. "En la pasada edición quisimos conocer cómo era la Semana Negra y fuimos andando hasta Naval. Que quieran traerla ahora hasta aquí no nos sorprende porque es un punto que no está muy lejos de donde se estaba haciendo y es un espacio amplio", expresan, antes de agregar que "nos encantaría poder tener cerca de nuestra casa un festival como este". "Los que más se pueden beneficiar son los comercios del barrio, ya que el certamen atraerá a mucha gente y eso se notará", argumentan.

El cuidado de la playa y zonas verdes

En la importancia de contar con unos límites horarios para la música y con una seguridad que consiga que no se generen daños en el entorno también hizo hincapié Manuel García, quien acude con asiduidad a las instalaciones del Santa Olaya junto a sus hijos, Carmen, María y Lucas. "El miedo que tengo es que no se vayan a tener en cuenta la playa y las zonas verdes. Esta es una zona agradable y tranquila, por lo que tener aquí el festival sería un cambio grande. Por lo tanto, la clave estaría en darle mayor relevancia a la parte cultural y conseguir que no se le haga daño a todo esto", comenta García.

Flor Muriel, quien recuerda las primeras ediciones del certamen en El Musel, zanja que "mientras se cuide el entorno y el bullicio sea a horas que permitan nuestro descanso, tener aquí la Semana Negra será bonito".