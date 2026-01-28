Consignaciones Asturianas descargará el DRI para Arcelor en El Musel

El DRI (prerreducidos de hierro) que alimentará la acería eléctrica que ArcelorMittal está acabando de construir en su factoría de Gijón se descargará en el Muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo (Muelle Norte) de la ampliación de El Musel. La desestiba de este material la efectuará Consignaciones Asturianas, sociedad participada por varias compañías portuarias y por la propia Arcelor. Las condiciones especiales de manejo de este material, que puede dañarse con el agua, requerirán del uso de una tolva ecológica que actualmente está trasladando la estibadora Bergé desde el puerto de Alicante hasta El Musel.

Esta será la segunda tolva ecológica en El Musel, sumándose a la que desde 2018 ya tiene operativa la terminal de minerales Ebhisa en el Muelle Ingeniero Marcelino León. Mientras la de Ebhisa va sobre raíles y vierte a una cinta transportadora el mineral que se vierte sobre ella con una de las grúas de la terminal, la que instalará Bergé en el Muelle Nortes no va sobre raíles y permitirá echar el material sobre camiones.

Ambas tolvas, la de Ebhisa y la que Bergé traslada ahora de Alicante a El Musel fueron construidas en terrenos portuarios de Gijón por Talleres Silva, sociedad que posteriormente entró en crisis y quedó inactiva. La que va a llegar en los próximos días al Muelle Norte ha sido puesta a punto con carácter previo para el nuevo material con el que va a operar fundamentalmente.

Esta tolva, de unos 15 metros de altura y 85 toneladas de peso, permite que la cuchara de la grúa descargue dentro de ella y también cuenta con extractores para aspirar el polvillo que se genera sobre todo en la descarga de graneles sólidos, evitando así emisiones contaminantes a la atmósfera. Es de dimensiones notablemente mayores a otra tolva convencional que ya existe en el Muelle Norte y que se utiliza para la descarga de cereales.

En el caso del DRI, además del uso de una tolva ecológica para su descarga, también es necesario contar con un almacén con condiciones adecuadas para este producto. Se están barajando dos opciones en el puerto de El Musel, una de ellas en la zona de La Figar. La nave que se utilice tendrá que adaptar su sistema de ventilación, implementar mecanismos para la recogida de polvo y equipos de medición de determinadas condiciones ambientales. Por su parte, Arcelor también tendrá que construir una nave de almacenamiento con condiciones similares en su factoría de Gijón. El traslado desde El Muelle Norte al almacén de El Musel primero y de ahí a la factoría siderúrgica se hará en camiones.

La opción de utilizar el Muelle Norte para descargar el DRI para su acería eléctrica de Gijón, no es la única que ha barajado Arcelor, que también llegó a mantener contactos con el Puerto con vistas a descargar esa mercancía en Ebhisa. Esto último requeriría de la construcción de una nave con las condiciones adecuadas en uno de los extremos del muelle de Ebhisa. También se planteó transformar el ramal ferroviario de vía estrecha que hay en el muelle de Ebhisa –que daba servicio a la térmica de Aboño de EdP en la época del carbón– por otro de ancho ibérico con la vista puesta en captar tráficos para Arcelor, como puede ser la descarga de chatarra que también se va a incrementar con la entrada en servicio de la acería eléctrica.

La tolva ecológica que llegará al Muelle Norte podrá ser utilizada también para la descarga de otro tipo de tráficos, además del DRI para Arcelor.