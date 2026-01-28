La revolución de los "paraguas naranjas" toma fuerza en el barrio gijonés de La Calzada: “Llegaremos hasta donde haga falta”

Con paraguas naranjas, el color de sus reivindicaciones. Los vecinos de La Calzada volvieron a concentrarse esta tarde para reclamar una solución al tráfico pesado que atraviesa la zona. Se trata ya de la octava protesta consecutiva sin que, según denuncian, ninguna administración se haya puesto en contacto con los colectivos convocantes para informar sobre posibles medidas. “Después de ocho semanas, nadie se ha dirigido a nosotros para explicarnos cómo están las cosas”, lamentó Carlos Arias, presidente de la Asociación Vecinal Alfonso Camín.

Octava concentración en Cuatro Caminos sin respuesta institucional al paso de camiones: “Llegaremos hasta donde haga falta” / Marcos León

La movilización volvió a verse condicionada por el mal tiempo, lo que obligó a suspender una marcha prevista hasta el Ayuntamiento y limitar la convocatoria a una concentración en el cruce de Cuatro Caminos. Aun así, los vecinos mantienen el ánimo y la intención de continuar. “Estamos indignados por la falta de respuesta”, insistió Arias.

Apoyo desde Pumarín: “Es un problema de toda la ciudad”

A la protesta se sumó en esta ocasión la Asociación de Vecinos de Pumarín, representada por su presidente, Roberto Devesa, quien leyó un manifiesto en apoyo a los vecinos del oeste. “La contaminación no tiene barreras. Donde acaba una avenida empieza otra, y no hay muros que la frenen”, afirmó durante su intervención. Devesa subrayó que el tráfico pesado no afecta únicamente a La Calzada, sino al conjunto de Gijón. “Debería luchar toda la ciudad por ello, porque es un problema de salud”, señaló.

Nuevas protestas, mesas de información y recogida de firmas

Uno de los aspectos que más malestar genera entre los convocantes es la ausencia de comunicación por parte de las instituciones. “Ni el Ayuntamiento, ni el Principado, ni el Ministerio se han puesto en contacto con nosotros”, denunció Arias, quien calificó esta situación de “falta de respeto” hacia los vecinos. El presidente vecinal recordó que llevan “más de 30 años aguantando miles de camiones” y que, pese a las reiteradas protestas, no han recibido información oficial sobre posibles soluciones.

Lejos de desistir, los colectivos implicados anuncian nuevas acciones. “Vamos a seguir con las concentraciones los miércoles y marcharemos hasta el centro”, avanzó Arias, que también confirmó la intención de solicitar una intervención en el pleno municipal.

Además, los vecinos han iniciado mesas de información y recogida de firmas para reforzar sus reivindicaciones. “Las enviaremos donde haga falta, incluso a Madrid”, explicó el presidente de Alfonso Camín, quien adelantó que también se habilitará una vía digital para sumar apoyos.

Tras ocho semanas consecutivas de movilizaciones, los organizadores reconocen cierto cansancio entre los participantes. “Llevamos mucho tiempo y eso desgasta”, admitió Arias, aunque insistió en que la lucha continuará “hasta donde haga falta”. Los vecinos confían en que la presión social y el respaldo de otros barrios contribuyan a desbloquear una situación que consideran insostenible y que afecta, según reiteran, no solo al tráfico, sino también a la salud y al bienestar de toda la ciudad.