La revolución de los "paraguas naranjas" toma fuerza en el barrio gijonés de La Calzada: “Llegaremos hasta donde haga falta”
Los vecinos denuncian “falta de respeto” por el silencio de las administraciones y anuncian nuevas movilizaciones, mesas de información y recogida de firmas
Con paraguas naranjas, el color de sus reivindicaciones. Los vecinos de La Calzada volvieron a concentrarse esta tarde para reclamar una solución al tráfico pesado que atraviesa la zona. Se trata ya de la octava protesta consecutiva sin que, según denuncian, ninguna administración se haya puesto en contacto con los colectivos convocantes para informar sobre posibles medidas. “Después de ocho semanas, nadie se ha dirigido a nosotros para explicarnos cómo están las cosas”, lamentó Carlos Arias, presidente de la Asociación Vecinal Alfonso Camín.
La movilización volvió a verse condicionada por el mal tiempo, lo que obligó a suspender una marcha prevista hasta el Ayuntamiento y limitar la convocatoria a una concentración en el cruce de Cuatro Caminos. Aun así, los vecinos mantienen el ánimo y la intención de continuar. “Estamos indignados por la falta de respuesta”, insistió Arias.
Apoyo desde Pumarín: “Es un problema de toda la ciudad”
A la protesta se sumó en esta ocasión la Asociación de Vecinos de Pumarín, representada por su presidente, Roberto Devesa, quien leyó un manifiesto en apoyo a los vecinos del oeste. “La contaminación no tiene barreras. Donde acaba una avenida empieza otra, y no hay muros que la frenen”, afirmó durante su intervención. Devesa subrayó que el tráfico pesado no afecta únicamente a La Calzada, sino al conjunto de Gijón. “Debería luchar toda la ciudad por ello, porque es un problema de salud”, señaló.
Nuevas protestas, mesas de información y recogida de firmas
Uno de los aspectos que más malestar genera entre los convocantes es la ausencia de comunicación por parte de las instituciones. “Ni el Ayuntamiento, ni el Principado, ni el Ministerio se han puesto en contacto con nosotros”, denunció Arias, quien calificó esta situación de “falta de respeto” hacia los vecinos. El presidente vecinal recordó que llevan “más de 30 años aguantando miles de camiones” y que, pese a las reiteradas protestas, no han recibido información oficial sobre posibles soluciones.
Lejos de desistir, los colectivos implicados anuncian nuevas acciones. “Vamos a seguir con las concentraciones los miércoles y marcharemos hasta el centro”, avanzó Arias, que también confirmó la intención de solicitar una intervención en el pleno municipal.
Además, los vecinos han iniciado mesas de información y recogida de firmas para reforzar sus reivindicaciones. “Las enviaremos donde haga falta, incluso a Madrid”, explicó el presidente de Alfonso Camín, quien adelantó que también se habilitará una vía digital para sumar apoyos.
Tras ocho semanas consecutivas de movilizaciones, los organizadores reconocen cierto cansancio entre los participantes. “Llevamos mucho tiempo y eso desgasta”, admitió Arias, aunque insistió en que la lucha continuará “hasta donde haga falta”. Los vecinos confían en que la presión social y el respaldo de otros barrios contribuyan a desbloquear una situación que consideran insostenible y que afecta, según reiteran, no solo al tráfico, sino también a la salud y al bienestar de toda la ciudad.
Foro y PP cargan contra el socialista Alejandro Calvo y "su incompetencia"
"Si Alejandro Calvo dedicase a solucionar los problemas que genera su incompetencia y la de su equipo la mitad de tiempo del que destina a buscar excusas y a echar culpas a los demás, le iría mejor a él y nos iría mejor a todos". Con estas palabras cargó este miércoles el diputado regional de Foro Asturias, Adrián Pumares, ante las palabras que el consejero socialista de Movilidad pronunció en la sede de los socialistas gijoneses. Calvo reprochó al gobierno local que no limitase el paso de camiones en La Calzada dentro de sus competencias, como "reducir velocidades", cambiar la regulación semafórica o prohibir el paso de camiones sin etiqueta ambiental. "Calvo va a la Casa del Pueblo de Gijón a contar mentiras porque fuera de ahí nadie se cree sus milongas. Hace apenas seis meses me dijo en sede parlamentaria que las obras de desdoblamiento de la GJ-10 entre Lloreda y Veriña se iban a llevar a cabo ‘de manera inmediata’", remató Pumares.
A las críticas se sumaron también desde el PP, para quienes "eludir responsabilidades mientras Gijón sufre un nivel de tráfico pesado es inasumible en la zona oeste". "Los gobiernos socialistas son los verdaderos responsables del caos circulatorio de la contaminación que sufren los vecinos", señaló el diputado autonómico y vicesecretario de Acción Política del PP de Gijón, Pedro de Rueda. "El Principado lleva años mirando hacia otro lado ante los problemas estructurales de movilidad en la ciudad y ahora pretende resolverlos con reproches y declaraciones vacías", añadió el popular.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y colorida y que será la más grande: fecha de apertura y avisos para las colas
- Nueve heridos, seis de ellos graves, durante la celebración de una carrera ilegal en Gijón
- El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
- Las cinco sidrerías de Gijón que participan en las Jornadas del Chuletón: “Es una gran cita gastronómica y con un precio muy competitivo”
- La hostelería asturiana llora la muerte de Eduardo Fanjul: 'Siempre tuvo don de gentes; es una gran pérdida para Gijón
- Emotivo último adiós en Valdesoto al popular hostelero de Gijón Eduardo Fanjul: 'Marcó nuestra vida y lo seguirá haciendo
- Rescatan a una mujer en Gijón justo cuando se dirigía al mar en la playa de San Lorenzo