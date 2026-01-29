Las alegaciones dilatan la tramitación ambiental del desdoblamiento de Lloreda-Veriña: "No queremos un proyecto fallido para Gijón"

Gijón lleva tiempo pidiendo noticias que avalen avances en los proyectos que deben generar la alternativa al fallido vial de Jove y las que pudo aportar a su paso por Gijón el secretario de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, no dan lugar a la esperanza: la contestación de alegaciones está dilatando más de lo esperado el proceso de evaluación ambiental de la obra de desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña.La primera pieza de ese puzzle en el que se trabaja para dar unos accesos al Musel que eliminen el paso del tráfico pesado por La Calzada.

"No hay ninguna voluntad en ningún ámbito de retrasarlo, lo que nadie quiere es cometer errores que al final lleven a rechazar una propuesta que, teóricamente, está destinada a resolver un problema de ciudad. En este caso lo que puedo decir es que el proceso de evaluación ambiental se toma el tiempo necesario para no incurrir en un proyecto fallido", explicó Morán recordando, para evitar que se repita una situación similar, "esa depuradora de Gijón (por la del Pisón) que acabó teniendo a este secretario de Estado tres años con una querella criminal, que finalmente fue archivada".

"La tramitación ambiental es el comodín del público a la hora de responder a los retrasos que se producen algunas veces en las infraestructuras. Las evaluaciones ambientales de por sí son siempre complejas; las que afectan a infraestructuras todavía más, y si estas infraestructuras están ubicadas en entornos urbanos, entonces ya elevado a la enésima potencia", concretó el secretario de Estado que hizo especial hincapié en la necesidad de garantizar un "espacio de seguridad jurídica" que avale el proceso. No quiso Morán dar fechas – "nunca las doy porque si por causas sobrevenidas no se cumplen se dirá que el secretario de Estado mintió", explicó– pero quiso dejar claro que "intentaremos resolverlo sin que haya más retrasos y en la mayor brevedad posible".

Frente a la emergencia climática

Morán hizo estas reflexiones desde uno de los despachos de la Casa del Pueblo de Gijón antes de participar en un encuentro con la militancia socialista para hablar sobre "Estrategia ambiental. Retos y oportunidades de futuro". A su lado, el edil José Ramón Tuero y el consejero de Movilidad y Medio Ambiente del Principado, Alejandro Calvo.

El secretario de Estado presentaba en Gijón las claves de ese pacto de Estado frente a la emergencia climática que impulsa el presidente Pedro Sánchez compartiendo con los habituales de la Casa del Pueblo los riesgos que esa emergencia conlleva de manera más concreta para España y que van desde los problema para garantizar el acceso a todo el agua necesaria para la población y la actividad económica al impacto que tenga sobre el turismo.

Soterrar en el Muro

Unos riesgos a los que Gijón no es ajena. "Hay un conjunto muy importante de infraestructuras básicas de esta ciudad que están en primera línea de costa y en un escenario de elevación del nivel de las aguas esas infraestructuras que hasta ahora estaban a salvo de determinados riesgos extremos no lo van a estar en los próximos años. Los gijoneses que recorren a diario el Muro conocen perfectamente la potencia destructiva del mar", concretó el socialista para quien no es buena idea ese soterramiento del tráfico en el Muro que se está impulsando desde el gobierno local de Carmen Moriyón.

"Yo no optaría por aprovechar la primera línea de costa. Ni aquí ni en ningún otro punto del litoral. Cualquiera que eche una ojeada a otros puntos del litoral español puede constatar de qué nivel de destrozos estamos hablando en algunos casos", explicó Morán que también planteó la necesidad de El Musel, como el resto de puertos, de repensarse para "adaptarse a una realidad que va a ser diferente".